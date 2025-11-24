Год назад уже констатировали его смерть: что известно о музыканте Лесике, который создал группу DZIDZIO

Олег Турко в декабре 2024 года перенес клиническую смерть, но врачам удалось запустить его сердце

Олег Турко, известный как Лесик — соучредитель группы DZIDZIO с Михаилом Хомой, бывший участник группы "Форте" с Кузьмой Скрябиным и фронтмен проекта "Лесик САМ", — умер 22 ноября в возрасте 58 лет. Во Львове и Новояворовске прошло прощание, на которое пришли семья, коллеги, поклонники и друзья музыканта.

Что следует знать

Олега Турко не стало 22 ноября, прощание состоялось во Львове и Новояворовске, а похоронили музыканта в поселке Ивано-Франковом

За год до смерти он пережил операцию на сердце и клиническую смерть в результате отравления токсичными веществами

У музыканта осталась жена и сын

Отравление год назад

В мае 2024 года артист пережил сложную операцию на сердце, во время которой ему заменили четыре клапана и аорту, а затем, в декабре, и клиническую смерть. Прямо во время концерта у него остановилось сердце. Он упал на сцене, после чего был госпитализирован.

Олег Турко

Врачи уже констатировали время смерти, но сердце артиста удалось запустить. По словам жены Лесика Ирины, в декабре 2024 года его отравили, смешав препараты, несовместимые с жизнью.

В соцсетях реакция украинских звезд на смерть Лесика была эмоциональной. В частности, Михаил Хома, известный как Дзидзе, выложил черно-белое фото своего эксколлеги и выразил соболезнования близким. Мария Бурмака вспомнила о талантах артиста. Наталка Карпа рассказала в посте, что Турко планировал гастроли, когда они виделись в последний раз.

"Лесик... ну, как так? Виделись последний раз и ты говорил, что надо планировать новые гастроли — что немного наберешься сил и поедем... А теперь ты на гастроли с твоим Кузьмой отправляешься. Я очень любила ездить с Лесиком на гастроли. "Наталюнь, будем зажигать", — делилась Наталья Карпа

Дзидзьо о Лесике

Мария Бурмака о Лесике

Наталка Карпа о Лесике

Путь Лесика

Олег Турко начинал свой творческий путь во львовской группе "Форте", где работал с Кузьмой Скрябиным. Когда коллектив распался, он несколько лет жил в США. По возвращению на родину основал сольный проект "Лесик САМ", а в 2009 году создал с Михаилом Хомой группу DZIDZIO, из которой ушел в 2016-м, после чего разгорелся конфликт.

Олег Турко и Михаил Хома

Он был связан с авторскими правами. В 2017 году суд обязал Лесика и других участников DZIDZ’OFF выплатить бренду DZIDZIO 400 тысяч гривен за исполнение песен группы на концерте в Калуше.

У Олега Турка остались жена Ирина и сын Олег. Наследник музыканта написал щемящий пост в соцсетях, в котором поблагодарил всех, кто пришел попрощаться с отцом.

Сын Лесика Олег написал сообщение об отце

Прощание с Лесиком

Прощание с артистом прошло в родном Новояворовске во Львовской области. Похоронили Лесика в поселке Ивано-Франковом. Отдать последний почет пришли сотни людей, среди которых была певица Наталка Карпа, которая дружила с музыкантом.

"Провели нашего Лесика в последний путь… Легких тебе облаков Олежка…. Помолитесь сегодня за его душу, кто его знал и любил…", — написала певица

