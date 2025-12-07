"Танцюй зі мною повільно". Найвідоміші пісні померлого Михайла Клименка з гурту ADAM (відео)

ADAM заснований у Києві у 2015 році і має популярні хіти

У неділю, 7 грудня, український співак Михайло Клименко пішов із життя, залишивши після себе музику, яка продовжує звучати й відгукуватися в серцях слухачів. Його музою завжди була дружина — співучасниця гурту ADAM Саша Норова.

Що треба знати:

Гурт ADAM був заснований у Києві у 2015 році

Гурт відомий хітами, як‑от "Танцюй зі мною повільно", "Останній раз", "Особистий рай"

Доля колективу після смерті фронтмена невідома

Гурт ADAM — український музичний проєкт, відомий щирими піснями про кохання, близькість і людські почуття. Його незмінним голосом був Михайло Клименко — вокаліст, автор пісень і обличчя гурту, який останні місяці перебував у комі та не виходячи з неї помер у 38 років.

Музичний колектив був заснований у 2015 році у Києві — ключовими фігурами стали Михайло Клименко (композитор, автор пісень, музикант) та його дружина Олександра Норова, яка виконувала вокал та брала участь у сценічних образах. До складу гурту також увійшли Максим Козаченко (гітара, клавішні) та Андрій Гриценко (ударні).

Михайло Клименко з дружиною Олександрою Норовою. Фото: instagram.com/adamukraine

До найвідоміших пісень групи належать "Танцюй зі мною повільно", а також треки, як‑от "Цілую", "Останній раз", "Особистий рай", "Ау Ау", "Таку як є" та інші — вони часто звучали на концертах, у соцмережах, стали популярними серед молоді й дорослих.

Колектив виступав на концертах, у турне, мав активну аудиторію — ADAM сприймали як один із теплих і щирих проєктів української сцени. Наразі невідомо, що буде з гуртом після смерті його засновника та вокаліста.

Нагадаємо, що Михайло Клименко помер 7 грудня 2025 року від туберкульозного менінгіту після тривалого перебування в лікарні у комі.

Нагадаємо, що 22 листопада помер український співак Лесик Турко. Він був колишнім учасником гурту DZIDZIO.