Консервация стала дороже: сколько сейчас стоит килограмм шампиньонов

Их выращивание не зависит от сезона.

На украинском рынке дорожают популярные продукты. Рост цен также произошел и на шампиньоны.

В течение одного месяца стоимость этих грибов выросла почти на 12 гривен. Об этом говорится в мониторинговом ресурсе "Минфин".

Цены на шампиньоны в магазинах

Согласно данным, в октябре средняя стоимость на шампиньоны 1 кг составляет 159,77 гривны. Самый высокий ценник среди предлагаемых магазинов в Megamarket, а самый низкий — в Auchan.

В сентябре средняя цена зафиксировалась около 148,26 гривны 1 килограмм. То есть была ниже на 11,51 гривны по сравнению с октябрем.

В то же время, Телеграф также узнал цены на шампиньоны в самых популярных торговых сетях Украины. Эти грибы продают как на вес, так и фасованно от 200 г.

В "Varus" шампиньоны "Динбо Ужин за 3 минуты" 200 граммов можно приобрести за 42 гривны, а грибы "Рио свежие" 300 граммов стоят 59,90 гривны.

"Сільпо" предлагает шампиньоны "Первая волна" 250 граммов за 57,49 гривны.

В "Eко Маркет" имеются сразу 3 вида шампиньонов:

Шампиньоны "первая волна" нарезные 250 гр — 59,90 гривны;

Шампиньоны "Динбо" 450 гр — 94,90 гривны;

Шампиньоны 250 гр — 59,90 гривны.

Цена на шампиньоны весовые в "АТБ" составляет 139,95 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что за месяц в Украине подорожали яйца. Местами разница между ценниками составила 10 гривен.