Укр

Консервация стала дороже: сколько сейчас стоит килограмм шампиньонов

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Грибы
Грибы. Фото Открытые источники

Их выращивание не зависит от сезона.

На украинском рынке дорожают популярные продукты. Рост цен также произошел и на шампиньоны.

В течение одного месяца стоимость этих грибов выросла почти на 12 гривен. Об этом говорится в мониторинговом ресурсе "Минфин".

Цены на шампиньоны в магазинах

Согласно данным, в октябре средняя стоимость на шампиньоны 1 кг составляет 159,77 гривны. Самый высокий ценник среди предлагаемых магазинов в Megamarket, а самый низкий — в Auchan.

В сентябре средняя цена зафиксировалась около 148,26 гривны 1 килограмм. То есть была ниже на 11,51 гривны по сравнению с октябрем.

В то же время, Телеграф также узнал цены на шампиньоны в самых популярных торговых сетях Украины. Эти грибы продают как на вес, так и фасованно от 200 г.

В "Varus" шампиньоны "Динбо Ужин за 3 минуты" 200 граммов можно приобрести за 42 гривны, а грибы "Рио свежие" 300 граммов стоят 59,90 гривны.

"Сільпо" предлагает шампиньоны "Первая волна" 250 граммов за 57,49 гривны.

В "Eко Маркет" имеются сразу 3 вида шампиньонов:

  • Шампиньоны "первая волна" нарезные 250 гр — 59,90 гривны;
  • Шампиньоны "Динбо" 450 гр — 94,90 гривны;
  • Шампиньоны 250 гр — 59,90 гривны.

Цена на шампиньоны весовые в "АТБ" составляет 139,95 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что за месяц в Украине подорожали яйца. Местами разница между ценниками составила 10 гривен.

Теги:
#Цены #Цены на продукты #Шампиньоны