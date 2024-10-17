"Защита Европы начинается в Украине": глава Минобороны Британии прокомментировал План победы

Он отметил необходимость продолжения поддержки

Британский министр обороны Джон Гили прокомментировал План победы, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что Украина борется за ценности и свободы, которые ценит Европа, а значит, она обязана нас поддержать.

В Брюсселе корреспондент "Телеграфа" задала ему вопрос о Плане победы. Он отметил, что Запад должен усилить поддержку Украины в следующие недели и месяцы.

"Сообщение будет достаточно понятным. Мы, как сторонники Украины, должны сделать все возможное, чтобы усилить нашу поддержку Украины в последующие недели и месяцы, оказывать более сильное давление на Россию, чтобы Украина могла победить. Потому что защита Европы начинается в Украине, они борются за те же ценности, те же убеждения и те же свободы, которые мы ценим. И мы обязаны поддерживать их столько, сколько потребуется", — сказал Джон Гили.

Напомним, 17 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в Брюссель, чтобы представить План победы на заседании Европейского совета на уровне лидеров. Он также встретится с Марком Рютте, генсеком НАТО. Кроме того, Украина готовится к заседанию Совета Украина – НАТО на уровне министров обороны.

Как сообщал "Телеграф", в США объявили о предоставлении нового пакета помощи Украине на 425 миллионов долларов. В него войдут новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.