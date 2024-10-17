Россию лишат союзника? Как удары Израиля по Ирану ускорят победу Украины

Израиль, как и Украина, борется за свое существование.

Удары Армии обороны Израиля по военным целям, складам и местам производства оружия в Иране приводят к снижению боевого потенциала Тегерана, уменьшению объемов переданного Москве оружия, которые Россия использует для атак на Украину. А выведение из игры союзника Кремля поможет ускорить победу Украины.

Об этом главный раввин Украины Моше Реувен Асман рассказал в интервью сайту "Телеграф": "Посольство Ирана в Киеве до сих пор работает, как это может быть? – главный раввин Украины об оси зла, потере сына и небоскребах в Умани, ч. II".

– Израиль, как и Украина, борется за свое существование. Но Израиль – маленькое государство и имеет много открытых врагов. Но Израиль многое делает для Украины. Например, бомбардируют склады с оружием, "Шахедами" и ракетами. И это помогает Украине, – говорит руководитель Всеукраинского конгресса иудейских хасидских религиозных общин.

Он выразил надежду, что Израиль нанесет по Ирану ответный удар и это поможет также и Украине.

– Иранский режим должен пасть уже в ближайшее время, ведь большинство народа Ирана – против режима. Я надеюсь, что ответный удар Израиля приведет к падению режима и это поможет Украине геополитически. У России останется меньше партнеров по преступлениям, — резюмировал главный раввин Украины.

Напомним, сын Моше Реувен Асмана — Матьягу (Антон) Самборский – месяц назад погиб на фронте, защищая Украину.