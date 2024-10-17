Его ждали несколько часов. Новые детали убийства полковника ГРУ в Подмосковье

По данным следствия, за офицером следили несколько часов

За офицером ГРУ ГШ России Никитой Кленковым перед убийством следили в течение нескольких часов.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы. По данным следствия, на месте убийства были обнаружены два окурка сигарет, банку "Энергетика", упаковку от йогурта и фантик от шоколадки.

Следственные действия продолжаются. По одной из версий, некоторые из этих предметов могли принадлежать или принадлежали киллеру.

Напомним, Никита Кленков был застрелен в среду, 16 октября в населенном пункте Меленки Солнечногорского городского округа Московской области. Неизвестный расстрелял машину военнослужащего и сбежал с места происшествия, его объявили в розыск. Кленков погиб на месте, а его машина двигалась какое-то время после убийства, после чего врезалась в забор.

Кленков служил в подразделении спецназа. Украинский журналист Денис Казанский написал, что службу россиянин проходил в Главном управлении Генерального штаба российской армии, оно же — Главное разведывательное управление. Также Кленков воевал против Украины: перед гибелью он вернулся домой и должен был вскоре снова ехать на фронт.

На момент смерти Кленкову было 44 года.

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