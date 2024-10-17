Без дождей, но с морозом: какой "минус" прогнозируют синоптики в Киеве 18 октября

Одевайтесь потеплее

Украину все больше накрывают первые морозы и заморозки. Не исключением для столицы станет и 18 октября, ведь ночью температура упадет ниже нуля.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 18 октября, ночью столбик термометра покажет от 0 до -2 градусов.

Днем будет теплее – до +11 градусов. Осадки на 18 октября не прогнозируются, однако небо в течение суток будет затянуто облаками, оно периодически будет проясняться.

Порывы ветра составят до 10 м/с днем.

В то же время портал meteofor.com.ua не прогнозирует на пятницу, 18 октября, морозы. Так, ночью столбик термометра покажет +4 градуса, а днем от +6 до +8 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют, только переменную облачность.

Заметим, что по народному прогнозу погоды с 18 октября ткали полотно и катали шерсть на валенки. А так как ощутимо сокращается световой день, говорили: "Быстро тает октябрьский день – не привяжешь за плетень".

Напомним, что в ближайшие ночи "минусы" охватят большую часть страны, а в горах уже выпал снег. Так, гора Поп Иван засыпана снегом уже несколько суток.

Ранее "Телеграф" рассказывал, будут ли блэкауты при температуре 0 градусов и какой ситуации со светом украинцам ожидать зимой.