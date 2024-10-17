Не надо ничего объяснять: главный раввин о смене отношения израильтян к Украине и России

Иерусалим уже не интересует мнение Москвы, хотя раньше его принимали во внимание

Представители иудейской общины Украины доносят руководству Израиля мнение, что Иран и Россия – это друзья и партнеры по атакам на Киев и Иерусалим. Но пока лидеры еврейского государства осторожно обращаются с Москвой, симпатии рядовых израильтян полностью на стороне Украины.

Об этом главный раввин Украины Моше Реувен Асман рассказал в интервью сайту "Телеграф": "Посольство Ирана в Киеве до сих пор работает, как это может быть? — главный раввин Украины об оси зла, потере сына и небоскребах в Умани, ч. II".

— Большинство израильтян было за Украину до 7 октября. После 7 октября я не встречал израильтян, которые были за Россию. Мы видим, что израильских солдат и гражданских убивают из российского оружия. Иран работает с российскими инновациями, сотрудничает с российскими войсками. И уже не нужно ничего объяснять, — говорит руководитель Всеукраинского конгресса иудейских хасидских религиозных общин.

Он объяснил, что Россия для Израиля – это не дружественное государство.

— Сегодня Израиль самостоятельно ведет военные действия в Сирии, бомбит бандитские склады с оружием и не оглядывается на Россию. До этого оглядывались, потому что российская армия находится в Сирии. Я не стратег, не военный, но то, что я понимаю, что вижу, это то, что ситуация изменилась, — отмечает главный раввин.

Он подчеркнул, что каждое государство защищает свои интересы.

— Слава богу, что у Украины много друзей. Когда в 1948 году появилось государство Израиль, то ни одно государство не давало ему оружие. Пять стран напали на Израиль и когда народ выстоял, постепенно государства стали присоединяться. Франция начала давать оружие, затем США. Но сначала нужно было полагаться только на себя и на Всевышнего. У Украины гораздо лучшее положение, ведь Украину поддерживает весь цивилизованный мир, — подытожил Моше Асман.

Напомним, главный раввин рассказал "Телеграфу", что в России могут разрешить еврейские погромы.