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Не надо ничего объяснять: главный раввин о смене отношения израильтян к Украине и России

Автор
Игорь Тимофеев
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Некоторые граждане Израиля также защищают Украину от российского нашествия Новость обновлена 17 октября 2024, 10:36
Некоторые граждане Израиля также защищают Украину от российского нашествия. Фото Коллаж "Телеграфа"

Иерусалим уже не интересует мнение Москвы, хотя раньше его принимали во внимание

Представители иудейской общины Украины доносят руководству Израиля мнение, что Иран и Россия – это друзья и партнеры по атакам на Киев и Иерусалим. Но пока лидеры еврейского государства осторожно обращаются с Москвой, симпатии рядовых израильтян полностью на стороне Украины.

Об этом главный раввин Украины Моше Реувен Асман рассказал в интервью сайту "Телеграф": "Посольство Ирана в Киеве до сих пор работает, как это может быть? — главный раввин Украины об оси зла, потере сына и небоскребах в Умани, ч. II".

— Большинство израильтян было за Украину до 7 октября. После 7 октября я не встречал израильтян, которые были за Россию. Мы видим, что израильских солдат и гражданских убивают из российского оружия. Иран работает с российскими инновациями, сотрудничает с российскими войсками. И уже не нужно ничего объяснять, — говорит руководитель Всеукраинского конгресса иудейских хасидских религиозных общин.

Он объяснил, что Россия для Израиля – это не дружественное государство.

— Сегодня Израиль самостоятельно ведет военные действия в Сирии, бомбит бандитские склады с оружием и не оглядывается на Россию. До этого оглядывались, потому что российская армия находится в Сирии. Я не стратег, не военный, но то, что я понимаю, что вижу, это то, что ситуация изменилась, — отмечает главный раввин.

Он подчеркнул, что каждое государство защищает свои интересы.

— Слава богу, что у Украины много друзей. Когда в 1948 году появилось государство Израиль, то ни одно государство не давало ему оружие. Пять стран напали на Израиль и когда народ выстоял, постепенно государства стали присоединяться. Франция начала давать оружие, затем США. Но сначала нужно было полагаться только на себя и на Всевышнего. У Украины гораздо лучшее положение, ведь Украину поддерживает весь цивилизованный мир, — подытожил Моше Асман.

Напомним, главный раввин рассказал "Телеграфу", что в России могут разрешить еврейские погромы.

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#Украина #Израиль #Моше-Реувен Асман #Раввин