Зеленский везет в Европу План победы: с кем собирается встретиться

Украина готовится к заседанию Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны

Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне представил План победы в Верховной Раде, 17 октября отправился в Брюссель. Там состоится заседание Европейского совета на уровне лидеров.

"Я представлю План победы – наш инструмент принуждения России к миру. Все лидеры Европы услышат, как нужно усилить наши позиции. Нам нужно завершить эту войну справедливо", — сказал глава государства.

Он поблагодарил президента Европейского Совета Шарля Мишеля за приглашение принять участие в этом заседании. Также Зеленский должен встретиться с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой и главами политических групп в Европарламенте.

"Будет встреча с Марком Рютте, генсеком НАТО. А также мы готовимся к заседанию Совета Украина – НАТО на уровне министров обороны. Главное – больше защиты для Украины сейчас перед зимой", — резюмировал президент.

Как сообщал "Телеграф", в США объявили о предоставлении нового пакета помощи Украине на 425 миллионов долларов. В него войдут новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.