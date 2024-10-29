Подготовка дома к зиме: восемь дел, которые нужно обязательно сделать осенью

В доме будет тепло и уютно

До зимы остается один месяц, а это значит, что пришло время подготовить дом к холодам, чтобы встретить снежные месяцы в тепле и комфорте. Осенняя подготовка дома поможет избежать неожиданных проблем в морозные дни, сократить расходы на отопление и сохранить уютную атмосферу.

Рассказываем, на что обратить внимание для создания комфортной зимней обстановки в доме.

8 шагов к подготовке дома к зиме

Проверьте уплотнители на окнах и дверях. Утечки холодного воздуха могут значительно увеличить расходы на отопление. Осенью тщательно осмотрите уплотнители, замените изношенные и устраните все зазоры.

Изолируйте водопроводные трубы. Замерзание труб зимой может обернуться неприятными последствиями, поэтому не забудьте утеплить все наружные трубы и трубы в неотапливаемых помещениях.

Отключите наружный водопровод. Чтобы избежать повреждений труб, слейте остатки воды и отключите внешний кран — это предотвратит замерзание и разрыв труб.

Проверьте и обслужите систему отопления. Перед началом отопительного сезона стоит проверить радиаторы и провести сервисное обслуживание. Прокачайте радиаторы, чтобы удалить из них лишний воздух.

Подготовьте камин или печь. Очистите дымоход и запаситесь сухими дровами, чтобы зимой наслаждаться теплом и уютом, не беспокоясь о безопасности.

Проверьте крышу и фасад. Осмотрите крышу на наличие поврежденной черепицы и трещин в фасаде, которые могут привести к попаданию влаги и замерзанию.

Очистите водосточные желоба. Опавшие листья и грязь могут забить водостоки, что приведет к скоплению воды, а затем и к замерзанию, что может повредить крышу и фасад.

Зимой в Украине могут возникнуть серьезные проблемы с энергетикой. Поэтому совсем не лишним будет позаботиться о том, чтобы в доме были альтернативные источники электроэнергии.

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