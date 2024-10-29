Підготовка будинку до зими: вісім справ, які потрібно обов’язково зробити восени

У будинку буде тепло та затишно

До зими залишається один місяць, а це означає, що настав час підготувати будинок до холодів, щоб зустріти снігові місяці у теплі та комфорті. Осіння підготовка будинку допоможе уникнути несподіваних проблем у морозні дні, скоротити витрати на опалення та зберегти затишну атмосферу.

Розповідаємо, на що звернути увагу для створення комфортної зимової атмосфери у будинку.

8 кроків до підготовки будинку до зими

Перевірте ущільнювачі на вікнах та дверях. Витік холодного повітря може значно збільшити витрати на опалення. Восени ретельно огляньте ущільнювачі, замініть зношені та усуньте всі прозори.

Ізолюйте водопровідні труби. Замерзання труб взимку може призвести до неприємних наслідків, тому не забудьте утеплити всі зовнішні труби й труби в неопалюваних приміщеннях.

Вимкніть зовнішній водопровід. Щоб уникнути пошкоджень труб, злийте залишки води та відключіть зовнішній кран, щоб запобігти замерзанню та розриву труб.

Перевірте та обслужіть систему опалення. Перед початком опалювального сезону варто перевірити радіатори та провести сервісне обслуговування. Прокачайте радіатори, щоб видалити зайве повітря.

Підготуйте камін або пекти. Очистьте димар і запасіться сухими дровами, щоб взимку насолоджуватися теплом та затишком, не турбуючись про безпеку.

Перевірте дах та фасад. Огляньте дах на наявність пошкодженої черепиці та тріщин у фасаді, які можуть призвести до потрапляння вологи та замерзання.

Очистьте ринви. Опале листя і бруд можуть забити водостоки, що призведе до скупчення води, а потім і до замерзання, що може пошкодити дах та фасад.

Взимку в Україні можуть виникнути серйозні проблеми з енергетикою. Тому зовсім не зайвим буде подбати про те, щоб у будинку були альтернативні джерела електроенергії.

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