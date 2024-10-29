На спецназовцев не тянут: всплыл новый факт о войсках КНДР в России
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КНДР прислала в Россию совсем молодых солдат
Северокорейские военные, которые прибыли в Россию, в основном совсем молодые. Большинство из них немного старше 20 лет, а некоторые еще совсем подростки.
Об этом проинформировала разведка Южной Кореи. Выдержки из заявления представителей спецслужб приводит агентство Yonhap.
Вместе с тем, отмечается, что эти северокорейские военные уже прошли базовый курс боевой подготовки, а потому их не следует недооценивать. Впрочем, южнокорейская разведка подчеркивает, что у них наверняка нет никакого опыта ведения современной войны и это может оказать существенное влияние на их боевую готовность.
Отвечая на вопросы журналистов, спецслужба отметила, что пока не отправляла никаких "наблюдательных команд" в Украину, поскольку никогда не использовала подобную терминологию.
Впрочем, там отметили, что этот случай является уникальной возможностью оценить возможности северокорейской армии в реальном бою, а потому будут рассмотрены все возможные варианты по взаимодействию с украинской стороной.
Стоит отметить, что в Южной Корее совершеннолетием считается достижение возраста в 20 лет. Поэтому под словами о подростках разведка скорее всего подразумевала, что солдатам может быть 18-19 лет.
Как сообщалось ранее, до конца года на территорию РФ может прибыть около 10 тысяч солдат из КНДР для дальнейшего участия в войне против Украины. Первая группа из трех тысяч человек уже была привлечена к боевым действиям. На фоне этой информации НАТО рассматривает возможные варианты реагирования на военное сотрудничество Пхеньяна и Москвы.