Кто может оформить субсидию на дрова в Украине и какую сумму выплачивают

Размер субсидии и дополнительной поддержки на приобретение твердого топлива рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства

В отопительный сезон 2024-2025 будет действовать экспериментальный проект дополнительного обеспечения населения дровами. Украинцы смогут получить субсидии на твердое топливо.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. Государство предоставляет ресурс для отопления в тех регионах, где невозможно газовое отопление.

Отмечается, что максимальный размер субсидии на приобретение твердого топлива составит 16 234 гривен в год для одной семьи. В то же время льготники смогут рассчитывать на 13,6 тысячи гривен.

Размер субсидии и дополнительной поддержки на приобретение твердого топлива рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он напрямую зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов на топливо (в пределах норматива) оплачивает государство или международные партнеры.

"При этом если семья еще не получала субсидию на твердое топливо в 2023 году и обратится за ней в январе-феврале 2024 года, то – в случае назначения – выплата будет произведена в повышенном размере", — говорится в пресс-службе.

Как оформить субсидию на дрова

Обратиться в местный орган социальной защиты.

Подать заявление на субсидию на дрова.

Предоставить декларацию о доходах за прошлый год.

Также могут потребовать справку, подтверждающую использование печного отопления и дров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как подать заявление на субсидию онлайн. Есть три простых способа.