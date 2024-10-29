Кто может оформить субсидию на дрова в Украине и какую сумму выплачивают
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Размер субсидии и дополнительной поддержки на приобретение твердого топлива рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства
В отопительный сезон 2024-2025 будет действовать экспериментальный проект дополнительного обеспечения населения дровами. Украинцы смогут получить субсидии на твердое топливо.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. Государство предоставляет ресурс для отопления в тех регионах, где невозможно газовое отопление.
Отмечается, что максимальный размер субсидии на приобретение твердого топлива составит 16 234 гривен в год для одной семьи. В то же время льготники смогут рассчитывать на 13,6 тысячи гривен.
Размер субсидии и дополнительной поддержки на приобретение твердого топлива рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он напрямую зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов на топливо (в пределах норматива) оплачивает государство или международные партнеры.
"При этом если семья еще не получала субсидию на твердое топливо в 2023 году и обратится за ней в январе-феврале 2024 года, то – в случае назначения – выплата будет произведена в повышенном размере", — говорится в пресс-службе.
Как оформить субсидию на дрова
- Обратиться в местный орган социальной защиты.
- Подать заявление на субсидию на дрова.
- Предоставить декларацию о доходах за прошлый год.
Также могут потребовать справку, подтверждающую использование печного отопления и дров.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как подать заявление на субсидию онлайн. Есть три простых способа.