Надо готовиться к проблемам с помощью от США: политолог рассказал, что делать Украине

Политолог рассказал, что Украине нужно сделать с учетом предстоящих выборов в США

В США 5 ноября пройдут выборы президента: за главное кресло в стране соревнуются кандидат от Республиканской партии, экс-президент Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии, нынешний вице-президент Камала Харрис. Ставки очень высоки — на днях Трамп заявил, что в войне России против Украины якобы виноваты Зеленский с Байденом.

О том, чего стоит ждать Украине в случае победы того или иного кандидата, в интервью "Телеграфу" рассказал политолог, заведующий кафедрой международных отношений Национального университета "Киево-Могилянская академия" и директор Школа политической аналитики НаУКМА Максим Яковлев.

Во время беседы журналист Никита Михалев упомянул, что недавно на сайте Bloomberg вышла статья. В ней говорится о том, что проблемы с выделением средств для Украины все равно будут, вне зависимости от того, кто займет Овальный кабинет в Белом доме — Трамп или Харрис.

В данной статье говорится о том, что если Трамп прямо заявил, что не будет помогать Украине, то Харрис заявляла о том, что у нее могут быть проблемы с Конгрессом. Подобное было и у Байдена, когда он убеждал палаты парламента выделить помощь Украине.

Яковлев отметил: учитывая обострение политической борьбы в США, а также разлом в политике Штатов, Украине стоит готовиться к худшему. Он также назвал страны, с которыми уже нужно вести активную работу.

"Такая ситуация не несет ничего хорошего не только Соединенным Штата, но и всему миру. Надо быть готовыми к худшим сценариям. А каким образом – надо уже спрашивать у нашего военно-политического руководства. То есть, где искать новые возможности? Как противодействовать России? Нужно выслушивать Индию, Китай, африканские страны – что они хотят сказать? Надо работать гораздо шире и заручаться большей поддержкой", — заявил политолог.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин предупреждал его о нападении на Украину еще задолго до начала войны. Однако действующий президент США Джо Байден ничего не смог поделать.