Что ждет глав МСЭК после ликвидации комиссий и смогут ли они остаться "при власти"

Принято важное решение

В обновленную систему, которая будет сформированы после полной ликвидации МСЭК, не допустят действующих глав медико-социальных экспертных комиссий. Эти люди не смогут получить должность в новой системе врачебных комиссий.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на комментарий Минздрава. Рядовые сотрудники МСЭКов смогут претендовать на работу в комиссиях при кластерных и надкластерных больницах. Однако для этого они должны будут соответствовать ряду критериев.

Известно, что после полной ликвидации МСЭК их функции будут переданы кластерным и надкластерным больницам. Это должно произойти до конца текущего года и уже с 1 января 2025 года медико-социальные экспертные комиссии приостановят свою деятельность.

В обновленной системе врачебных комиссий не смогут получить должность люди, которые на данный момент возглавляют МСЭКи.

На места в кластерных и надкластерных больницах смогут претендовать лишь обычные сотрудники МСЭКов. Они смогут попробовать устроиться на новое место уже с 1 января 2025 года.

Однако врачи действующих МСЭК должны будут соответствовать определенным критериям и пройдут строгий отбор. Основной пункт — это активное ведение врачебной практики, так как экспертизу должны проводить профессиональные врачи, имеющие актуальный уровень медицинских знаний, а не люди без профильного образования и необходимого набора навыков.

Отмечается, что дела уже принятые на экспертизу в МСЭК, передадут в новые комиссии с сохранением очереди рассмотрения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО по фактам многочисленных нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для должностных лиц поручил ликвидировать эту систему.

По его словам, ответственность должны понести в центральных органах власти по вертикали контроля за МСЭК.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уже уволил руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии.

Уже 28 октября стало известно, что функции центральной медико-социальной экспертной комиссии теперь будет выполнять Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности в городе Днепр.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из-за тонкостей украинского законодательства у "миллионеров" из МСЭК невозможно конфисковать деньги и имущество. Для них предусмотрено наказание только за внесение недостоверных данных в декларации. Статьи о конфискация имущества и активов на них не распространяются.