Остановит агрессию Путина? Что известно о важной встрече за кулисами переговоров США и России

В столице Саудовской Аравии состоялся ряд переговоров, и ни одни из них не устроят Кремль

За кулисами распиаренных Кремлем переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде 18 февраля осталась одна знаковая встреча, которая может оказать серьезное влияние на способность России продолжать агрессию против Украины. В то время как сама РФ не получила никаких конкретных предложений или договоренностей.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, бывший глава СБУ (2006-2010, 2014-2015) Валентин Наливайченко.

По его словам, в столице Саудовской Аравии делегации США и РФ всего лишь "договорились договариваться", поэтому эта встреча – никакое не достижение, а налаживание первых контактов и обмен позициями.

И если на переговоры с россиянами президент США Дональд Трамп направил госсекретаря Марко Рубио, советника по нацбезопасности Майкла Волца и спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Виткоффа, то уровень встречи в Мюнхене был значительно выше, поскольку на переговоры с делегацией Украины прибыл вице-президент Джей Ди Вэнс.

— Россияне не получили, на что надеялись: нет договоренности, что на следующей неделе может состояться встреча Трампа с Путиным. И россиянам не удалось никого пока обмануть, — говорит нардеп.

При этом он обратил внимание, что за день до встречи с россиянами американская делегация работала с саудитами.

— Хотя это и не так публично освещается, значение таких контактов для всего мира и Украины очень важно, чтобы остановить агрессию Путина. Потому что Саудовская Аравия является ведущей страной ОПЕК, определяющей цены на нефть, и от позиции которой зависит, будет ли получать путинский режим столько денег от продажи нефти, какие они, к сожалению, получают все годы агрессии против Украины. Это тот рычаг, который может и должен сработать, чтобы надавить Путина, остановить его агрессию и вообще развалить все его т.н. "требования" в отношении Украины и наших территорий, — подытожил Валентин Наливайченко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", когда Украина станет членом Евросоюза.