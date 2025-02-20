Такие фамилии в древности давали несчастливым украинцам. Проверьте свою

Наши предки давали меткие говорящие фамилии

В прошлом украинцы, как и многие другие народы, формировали фамилии, опираясь на жизненные обстоятельства, профессию, особенности внешности или характера. В частности, существовали родовые имена, которые давались людям, считающимся несчастными — либо из-за их собственных жалоб на жизнь и тяжелую судьбу, либо из-за того, что они приносили беду другим.

Однако способ образования фамилий мог отличаться в зависимости от региона, традиций и конкретных обстоятельств. NV собрал родовые имена, которые наши предки давали несчастливым людям.

В украинской народной культуре существовало множество примет, которые могли влиять на формирование фамилий. Они часто связывались с профессией, чертами характера или индивидуальными особенностями человека, в частности, с негативными событиями, физическими недостатками или даже привычками. Однако этот процесс был в значительной степени связан с фольклором и народными верованиями.

Среди фамилий, которые украинцы давали несчастливым людям, есть такие: Лыха, Пугач, Пугаченко, Несвятский, Балей, Гаргула, Горбун, Гузий и Гулак. Также людей с плохой судьбой или нравом называли: Закусило, Кихтяк, Лымарь, Магура, Лось, Лосик, Нагорна, Могила и Онацкий.

Ранее мы рассказали, какие фамилии имеют скандинавское происхождение. Около 2-3% современных украинцев могут иметь предков из скандинавских стран, особенно в регионах, лежавших на пути "из варяг в греки" – Черниговщине, Киевщине и Волыни.