Россия и Украина: военные расходы, определяющие ход войны.

Россия направляет на войну рекордные $135 млрд, что на $40 млрд больше, чем общая помощь Украине от западных союзников. Такой финансовый разрыв может оказать существенное влияние на ход боевых действий, если Европа и США не нарастят поддержку.

По информации от Новости LIVE, Россия продолжает наращивать расходы на войну против Украины, выделяя рекордные суммы из государственного бюджета. В 2024 году Кремль потратил на оборонный сектор более $135 млрд, что значительно превышает финансовую поддержку Украины со стороны союзников.

Западные партнеры выделили на помощь Киеву в 2025 году примерно $95 млрд. Однако эта сумма значительно меньше военных расходов РФ. При этом экономика России оценивается в $2,18 трлн ., что позволяет Кремлю продолжать агрессию, вкладывая огромные средства в войну.

Аналитики отмечают, что для балансировки сил Европе достаточно увеличить военную поддержку Украины лишь на 0,2% от ВВП ЕС, то есть на $40 млрд в год. Такая сумма могла бы изменить ситуацию в поле боя и помочь Украине сдерживать российское наступление.

На фоне растущих расходов Кремля возникает вопрос: готовы ли западные партнеры к решительным действиям, чтобы Украина могла успешно противостоять агрессии?

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