Именно Россия подталкивает к выборам в Украине, потому что ей выгоден политический хаос.

Восстановление войны с тройной силой после смены власти – основная цель России. В этом убеждены украинские спецслужбы.

Главная стратегия России – спровоцировать политический раздор среди украинских политиков через проведение выборов. Все для того, чтобы потом возобновить военные действия с тройной силой после смены власти. Об этом ссылаясь на представителей спецслужб Украины пишет Bloomberg.

Сообщается, что теоретически выборы в Украине возможны только при условии, если США и другие союзники пошлют войска для патрулирования линии фронта после прекращения огня. Однако такой вариант категорически отверг Дональд Трамп. До упразднения военного положения выборы не могут состояться, поскольку просто противоречат украинской конституции.

Президент Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина стремится к миру, но не цене унижения. "Если мы не поддались ультиматумам в самый тяжелый момент 2022 года, когда угрожали Киеву, почему мы должны уступать сейчас?" – заявил он на этой неделе. А пока ракеты, дроны и взрывы остаются для украинцев обыденностью, пишет издание.

Ранее Телеграф также писал, что Вэнс удивил заявлением, оправдав переговоры с Путиным. Трамп станет президентом мира, говорит вице-президент США.