Дороже, чем на Мальдивах? Сколько стоит отдых в Буковеле

Сколько стоит отдых на топовых курортах: сравнение цен.

Сравнивая затраты на пятидневный отдых в Буковеле и семидневный на Мальдивах, можно сделать интересные выводы относительно стоимости и опыта обоих вариантов.

Отдых в Буковеле

Девушка в TikTok поделилась опытом пятидневного отдыха с мужем в Буковеле, общая стоимость которого составила 160 000 грн. Основные расходы включали:

Транспорт : путешествие собственным автомобилем из Днепра обошлось в 12 000 грн.

: путешествие собственным автомобилем из Днепра обошлось в 12 000 грн. Проживание : пять ночей в одной из самых дорогих гостиниц Буковеля стоили 53 000 грн.

: пять ночей в одной из самых дорогих гостиниц Буковеля стоили 53 000 грн. Экипировка : два лыжных костюма приобретено за 24 000 грн.

: два лыжных костюма приобретено за 24 000 грн. Питание : рестораны со средним чеком 2 000–3 000 грн на двоих, около 30 000 грн за пять дней.

: рестораны со средним чеком 2 000–3 000 грн на двоих, около 30 000 грн за пять дней. Развлечения : двухчасовая поездка на квадроциклах — 7 000 грн.

Отдых на Мальдивах

Для сравнения, рассмотрим семидневный отдых на Мальдивах. По данным туристических агентств, стоимость тура на двоих с перелетом и трансфером стартует от 1 500 до 25 000 USD в зависимости от выбранной гостиницы и условий.

К примеру, бюджетные отели, такие как Whiteshell Island Hotel & Spa 3★ или Athiri Beach 3★, предлагают комфортное проживание по более низким ценам.

Сравнение затрат

Предположим, что выбран средний по стоимости тур на Мальдивы стоимостью около 3 000 USD (около 126 000 грн по курсу 42 грн/USD). Это включая перелет, проживание и трансфер. Питание и дополнительные развлечения могут добавить еще около 1000 USD (42000 грн). Итак, общая стоимость семидневного отдыха на Мальдивах составит около 168 000 грн.

Несмотря на то, что отдых в Буковеле длился пять дней, а на Мальдивах — семь, общие расходы в обоих случаях сравнимы. Выбор этих направлений зависит от личных предпочтений: активный горнолыжный отдых в Карпатах или релакс на тропических пляжах Индийского океана.

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