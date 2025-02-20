"Складывают" дома, как карточные: что известно о КАБах, которые использует Россия против Украины

Враг использует КАБы по всей линии фронта

Начиная с марта 2022 года, Россия начала активно применять по Украине управляемые (корректируемые) авиационные бомбы или УАБы (КАБы). Ими российские войска, в том числе, обстреливали жилые дома в разных городах.

Впервые удар КАБами россияне совершили 27 марта 2022 года и с тех пор продолжают делать это регулярно. Часто под атакой оказывался Харьков, Херсон и Суммы, Луганская и Донецкая области. Вскоре КАБы начали долетать до Запорожья, а в начале 2025 года появился информация, что теперь под угрозой этих бомб оказался и Днепропетровская область.

Что такое КАБы

Управляемые авиационные бомбы – это боеприпасы, имеющие аэродинамические поверхности и системы наведения для увеличения вероятности попадания в цель. Это оружие считается высокоточным благодаря использованию модуля управления и коррекции (УМПК) — это фактически накладные крылья для бомбы, с помощью которых увеличивается ее дальность. За точность отвечает GPS-навигация.

Типы КАБов:

с радиокомандной наводкой;

с телевизионной наводкой;

с инфракрасным самонаведением – КВО (круговое вероятное отклонение) порядка нескольких десятков метров;

с лазерной наводкой – КВО менее десятка метров;

с GPS-приемником улучшенной точности (JDAM) – КВО около десятка метров.

русские – с ГЛОНАСС-приемником улучшенной точности (КАБ-500С) – КВО около десятка метров.

Espreso.tv пишет, что Украина тоже применяет подобные виды вооружения. Речь в данном случае идет о бомбах, оборудованных системой JDAM. Эти системы вошли в пакет помощи от США на 1,8 млрд долларов, предоставленный 21 декабря 2022 года. 7 марта сообщалось, что вооруженные силы Украины уже могут использовать высокоточные "умные" бомбы JDAM-ER с дальностью поражения до 72 км.

Какие КАБы применяет Россия против Украины

Россия использует для войны с Украиной разные авиабомбы, включая ФАБ-500 весом 500 кг, ФАБ-1500 весом 1500 кг и ФАБ-3000. Еще используют "Гром-Э2"

Также используются планирующие кассетные авиабомбы "Дрель" и фугасные авиабомбы еще советского производства.

Россияне используют еще ФАБ-3000. Эти бомбы сбрасывали на защитников "Азовстали" и в целом использовали для атаки по Мариуполю.

С начала декабря 2023 года противник начал использовать на фронте разовые кассетные бомбы РБК-300 — их еще называли "кассетными КАБами". Это кассетная бомба с шариковыми боеприпасами, которая предназначена для поражения живой силы. Бомба состоит из 60 суббоеприпасов, которые, в свою очередь, состоят из взрывчатки массой 0,55 кг и осколков.

Технические характеристики КАБов

ФАБ-3000 — Это тяжелая бомба, способная пробить бетонные сооружения, укрытия, укрепления, плотины и промышленные постройки благодаря литому корпусу с большим весом.

потенциальный радиус поражения — 46 м,

радиус рассеивания осколков — 260 м.

вес – 3400 – 3500 килограммов,

вес боевой части – до 1400 килограммов,

тип – свободное падение,

наличие модуля УПМК – потенциально возможно,

носитель – Ту-22М3, потенциально – Су-34.

ФАБ-1500 — это российская высокоточная управляемая бомба, которая выпускается в трех модификациях. Боевая часть ФАБ-1500 может быть осколочно-фугасной, проникающей или топливно-воздушно-фугасной.

общая длина (без взрывателя) — около 3 000 мм;

диаметр — 58 см;

масса бомбы — около 1,5 тыс. кг;

высота сброса — до 8 км;

точность попадания — до 4 м;

носители — Су-24М, Су-34, Су-35.

ФАБ-500 — авиационная бомба, предназначенная для атаки военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, энергетических сооружений, фортификационных укреплений и военной техники.

вес: 530 килограмм;

вес взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте: 256 килограмм;

длина: 247 см;

диаметр: 40 см;

максимальный радиус поражения для легкоуязвимой техники: 200 метров;

максимальный радиус поражения для легкобронированной техники: 75 метров.

"Гром Э2" — существует "Гром-Э1" с БЧ массой 315 кг и реактивным двигателем, и "Гром-Э2" без реактивного двигателя с дополнительной БЧ массой 165 кг – в этом случае максимальная дальность применения ограничена до 65 км.

"Дрель" — это 540-килограммовая планирующая бомба.

Как далеко россияне могут сбрасывать управляемые авиационные бомбы

Дальность зависит от нескольких факторов: скорости и высоты полета бомб. То есть, чем выше и на большей скорости самолет произведет сброс, тем больше бомбы будут лететь.

Для УПАБ-1500В дальность составляет 40 километров при высоте сброса в 14 километров, то есть – аж из стратосферы. Скорость самолета-носителя при этом – около 1000 километров в час.

Для "Гром-Э1" декларируется дальность 120 километров при высоте 12 километров и скорости 12 километров.

Для гибрида УМПБ Д-30 СН заявлена дальность до 70 километров.

Как пишет 24 канал, эти цифры вызывают разные сомнения. Например, ВСУ видят максимальную дальность в районе и не видят точности бомб – они падают, где вздумается, довольно часто и на самих россиян.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире канала "Мы — Украина" говорил, что российские КАБы обладают большой разрушительной силой, но очень низким качеством.

"Это нас спасает – что эти бомбы не только неточны, но и технологические планерные средства не всегда совершенны, не всегда открываются. И тогда эти бомбы падают на территории России", — говорил он.

Вред УАБ: список регионов под угрозой

Под ударами КАБов нередко оказывались Харьков, Херсон и Сумы, Луганская и Донецкая области.

В 2024 году КАБами стали атаковать также и Запорожье.

В январе 2025 года россияне уже фактически вплотную подошли к Днепропетровской области. По словам председателя Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, теперь враг может бить по региону и КАБами, и артиллерией. Опасность распространяется не только на восточную часть Синельниковского района, но и на соседние территории, в частности приграничье Павлоградского района со стороны Покровского направления

Спикер командования Воздушных сил ВСУ (2022 – 2024) Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказывал, какие части Украины могут быть под ударом КАБов.

"Не только юг, но и по всей линии фронта: Сумщина, Черниговщина, восточное направление. Они атакуют повсюду. Есть новая угроза, на которую реагировать, мягко говоря, трудно, потому что противник применяет управляемые бомбы дистанционно, пока безнаказанно", — говорил он.

Использование УАБов по Украине:

13 апреля 2024 года российская армия ударила по Очеретину, Новоселидовке, Нетайлову и Красногоровке Донецкой области. В населенных пунктах есть погибшие и раненые. В Очеретино россияне сбросили КАБ-500 — попали в 5-этажку.

30 августа 2024 года россияне ударили авибомбами по жилому дому в Купянске Харьковской области.

21 сентября был атакован Харьков управляемыми авиабомбами. Враг попал в жилую многоэтажку в Шевченковском районе города, есть разрушения и пострадавшие.

22 сентября российские войска впервые атаковали Запорожье авиабомбами. С тех пор областной центр регулярно подвергается авиаударам со стороны противника.

2 октября по Харькову ударили авиационными управляемыми бомбами. Под ударом находились два района города, в результате атаки имеется попадание авиабомбы в многоэтажный жилой дом.

Вечером 28 октября обстреляли Харьков и попали авиабомбой по зданию Госпрома. Это здание является символом города и находилось под усиленной защитой ЮНЕСКО. Поскольку Госпром является архитектурным памятником, то на его полное восстановление может уйти много лет.

8 ноября 2024 ночью российскими войсками был нанесен удар авиабомбами по Харькову. В результате в одном из районов был разрушен многоэтажный дом.

4 января 2025 года армия России ударила корректируемой авиабомбой (КАБ) по поселку Свеса Сумской области. В результате обстрела были повреждены многоэтажки, среди раненых — двое детей.

И это, разумеется, далеко не полный перечень всех ударов авиабомбами, которые совершали россияне за время полномасштабной войны в Украине.

Как противодействовать КАБам

Вражеские самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО, чтобы сбросить управляемые планирующие авиационные бомбы. Потому бороться с ними сложно. Они являются проблемными целями как для ПВО, так и для РЭБ. Логичнее было бы уничтожать носитель: Су-34, Су-35 и так далее.

При этом, Юрий Игнат говорит, что попытаться сбивать такие можно, однако для этого необходимо большое количество средств.

"Самолеты пока нечем доставать. Бомбы можно пытаться сбивать, но для этого нужно очень много средств. 10–12 таких бомб противник по линии фронта применяет ежедневно. Это в основном ФАБ-500, оснащенная крыльями, GPS-навигацией, летит к своей цели 10–20 км, а может и больше, согласно тому, с какой высоты ее бросят", – сказал Игнат.

Летом прошлого года в Украину получила первые западные истребители F-16. Эти самолеты демонстрируют высокую эффективность в противодействии российским воздушным угрозам и стали значительным усилением нашей системы ПВО.

7 февраля 2025 года Игнат подтвердил, что днем ​​ранее во время вражеской авиационной атаки на Запорожье силы ПВО успешно сбили российский КАБ. Он также отметил, что это уже не первый случай успешного сбивания вражеской управляемой авиабомбы. В ВС не объяснили, как именно удалось сбить КАБ.

Помочь решить эту проблему должно появление большего количества систем PATRIOT и SAMP-T, а еще – обязательное увеличение авиационного парка ВСУ и широкое применение ракет класса "воздух – воздух".

Противостоять КАБам могут системы PATRIOT, SAMP-T – из наземных. А лучшим вариантом в этом случае будут современные самолеты F-16 или другие самолеты поколения 4+, которые способны противостоять российской авиации на большом расстоянии, которые имеют как мощные радары, так и ракеты класса "воздух – воздух".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о ракетах "Калибр", которыми россияне обстреливают Украину. За время полномасштабной войны в Украине враг неоднократно применял данный вид вооружения как в массированных атаках, так и в одиночных. Один из самых масштабных запусков за одну атаку — более 85 "Калибров". Что важно — именно такое количество сбили ПВО.

Стоит добавить, что "Калибр" может лететь на низкой высоте и становится буквально незаметным для ПВО. Такая способность предоставляет этой ракете возможность маневрировать вблизи поверхности воды или территории для избежания обнаружения и снижения вероятности привлечения противовоздушных оборонительных систем.

При этом, имеющиеся у Украины системы противовоздушной обороны позволяют сбивать "Калибры".