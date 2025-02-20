Наш "локомотив" – это ВСУ. В Раде назвали срок, когда Украина станет членом ЕС

Киев параллельно приближается к НАТО

Через один-два месяца Киев и Брюссель начинают переговоры о вступлении Украины в Евросоюз по первому из шести кластеров "Основы", содержащему разделы, посвященные вопросам верховенства права. В нем будут проработаны многие юридические и правовые вопросы. При этом Украина готова очень активно вести переговоры.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, бывший глава СБУ (2006-2010, 2014-2015) Валентин Наливайченко.

— Мы даже во время войны обрели статус страны-кандидата в члены Европейского Союза. А это значит, что я отвожу на переговоры о главах таких как "Основы", дальше — "Юстиция", "Безопасность" и "Свободы" и тому подобное два-три года максимум, — говорит нардеп.

Он подчеркнул, что Украина имеет не только волю, но и много изменений и проделала немало работы, очень приблизившей наше законодательство к законодательству ЕС.

— Как ни странно, Вооруженные силы Украины являются тем локомотивом, который нас ведет и позволяет так быстро вести переговоры и вступать в Европейский Союз, — говорит секретарь парламентского комитета. — Более того, членство в НАТО тоже на повестке дня. Мы его не исключаем, а с точностью до наоборот считаем, что Украина должна быть членом НАТО параллельно с процессом переговоров о полномасштабном вступлении в Европейский Союз.

Валентин Наливайченко подчеркнул: очень важно, что Европейский Союз ежеквартально выделяет Украине миллиарды евро, которые идут нашим бюджетникам, пенсионерам и другим социально незащищенным лицам.

— Это миллиарды, за которые Украина во время российской агрессии перекрывает социальные расходы. Европейский Союз наполняет бюджет нам как партнерам, закрывает львиную долю бюджета. И эта помощь продлена и по состоянию на сегодняшний день утверждена до 2027 года. Но мы (комитет по интеграции Украины с ЕС. — Ред.) уже начали переговоры, чтобы продлевать бюджетную поддержку Украины. То есть [идут] три параллельных процесса: переговоры о вступлении, бюджетная поддержка Украины и параллельно приближаемся к НАТО, — объяснил эксглава СБУ.

Он напомнил, что в понедельник, 24 февраля, в Киев на третью годовщину российской полномасштабной агрессии прибудет руководство Евросоюза, Еврокомиссии, представители правительств всех 27 стран-членов ЕС и еврокомиссары. По его мнению, они четко подтвердят принятое решение о том, что Украина будет членом ЕС.

— Это движение двустороннее. А поскольку оно двустороннее, то я прогнозирую, что это (вступление Украины в Евросоюз. — Ред.) будет в течение двух-трех лет, — подытожил нардеп.

Напомним, что Украина пребывает в процессе скрининга. Это процедура, в ходе которой Еврокомиссия и страна-кандидат анализирует национальное законодательство на соответствие праву ЕС. Скрининг происходит по 35 переговорным разделам, сгруппированным по шести кластерам. Это весомый перечень сфер: от правосудия и антикоррупции до защиты экологии.