Есть мировая сила, не согласная, что Украину и Европу оставили за бортом большой политики

Европа пока не может предоставить Украине ни масштабную финансовую помощь, ни военный контингент, ни вооружение и боеприпасы, потому что не имеет свободных запасов. А единственная страна, которая на сегодняшний день физически обладает еще историческими запасами боеприпасов — это Соединенные Штаты Америки, которые о чем-то договариваются с Россией.

Об этом в эфире YouTube-канале Telegraf UA рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он объяснил, почему следует критически воспринимать заявления Европы о предоставлении помощи Украине.

По его словам, все выглядит так, что все проблемы будут решены за спиной не только Украины, но и Европы, и американцы с россиянами поставят Киев и Брюссель перед свершившимся фактом. Однако есть еще один игрок, о котором мало говорят, хотя мы уже увидели первые движения президента Украины в его направлении. У него есть достаточные запасы оружия и он реально готов повлиять на процесс установления мира в Украине.

— Это игрок, не в геополитических интересах которого договоренность между россиянами и американцами за спиной Европейского Союза. Это Китай. И поведение Трампа (по соглашатльству с Россией. — Ред.) может бросить Европу в объятия Китая. Это 100%, — говорит экономист. — У меня такое чувство, что Трамп не понимает эти риски. Потому что его поведение сегодня для европейцев крайне унизительно.

Эксперт объяснил, что война — это деньги и время, которые следует потратить на производство оружия. Однако Европа упустила время и пока не готова найти средства на перевооружение. При этом Олег Пендзин выразил уверенность, что 16-й пакет санкций ЕС против России будет принят до 24 февраля, после чего мы увидим огромную кучу хейта со стороны Дональда Трампа, считающего, что у него особенно теплые отношения с Путиным.

Напомним, ранее экономист объяснил "Телеграфу", где Европа возьмет 700 млрд евро на помощь Украине.