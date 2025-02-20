Когда в Украине будет прекращение огня? Буданов удивил прогнозом (видео)

Он выразил собственное мнение

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что прекращение войны в Украине в 2025 году вполне реально. Однако трудно сказать, будет ли оно продолжительным и эффективным.

Об этом Буданов сказал в интервью изданию Haqqin.az. Глава ГУР подчеркнул, что выразил исключительно свое собственное мнение.

"Это парадоксальная ситуация. Несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположны, насколько это возможно, вместе с тем, я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго, насколько это будет эффективно — это другой вопрос", — сказал Буданов, добавив, что для прекращения огня есть все составляющие.

Напомним, ранее стало известно, что главный разведчик Украины на закрытой встрече в Верховной Раде предупредил, что если не будет переговоров о мире, есть угроза существованию Украины. Переговоры, по его словам, должны начаться не позже лета этого года.

Как рассказывал "Телеграф", позже Буданов с юмором ответил на вопрос об этом прогнозе. Он рассказал краткий анекдот о бабушках у подъезда. Его суть сводится к тому, что слова Буданова были неправильно истолкованы или вообще вырваны из контекста.