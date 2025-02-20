У роботі "Нової пошти" стався збій: користувачі масово скаржаться

Ято стало причиной некорректной работы системы, пока неизвестно

В четверг, 20 февраля, в работе "Новой почты" произошел сбой. Пользователи сообщают о проблемах с отправкой и получением посылок.

В частности, не работает и приложение "Новой почты". Источники "Телеграфа" подтвердили информацию о сбое в работе сервиса. Однако, что стало причиной некорректной работы системы, пока неизвестно.

"Сообщают о масштабном сбое в работе "Новой почты" — не работает ни приложение, ни выдача посылок в отделениях", — отмечают пользователи.

При попытке зайти в приложение "Новой почты" отображается, что прошлый сеанс был завершен, а после ввода телефонного номера и кода появляется сообщение, в котором указывается, что произошла ошибка.

Однако при проверке отображается, что проблема возникла не со стороны пользователей приложения.

В то же время, некоторые пользователи отмечают вполне корректную работу приложения. Но при этом отправка или получение посылок пока остается невозможным.

Как отмечает источник нашего издания, сроки решения проблемы остаются неизвестными. Заметим, что компания пока на широкую общественность не комментировала ситуацию.

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