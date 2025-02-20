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Кладбище охраняли и запрещали делать фото: где похоронена мать Лукашенко и как выглядит ее скромная могила

Автор
Галина Струс
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Автор
Мать Лукашенко умерла, когда ей было 90 лет
Мать Лукашенко умерла, когда ей было 90 лет. Фото Телеграф, Getty Images

Мать белорусского диктатора умерла в 2015 году

Александр Лукашенко — президент Беларуси, которого в 2025 году избрали уже на седьмой срок. И если сам диктатор любит светится перед камерами и выступать на разных мероприятиях, то его личной жизни мало что известно. Мы уже рассказывали, как выглядит первая леди Беларуси, и какие домашние животные есть у Лукашенко.

Теперь же "Телеграф" покажет, как выглядит могила матери Александра Лукашенко, и расскажет, что известно о женщине, которая воспитала президента.

Мать Лукашенко — что о ней известно

Сам президент Беларуси родился в поселке городского типа Копысь Оршанского района Витебской области. О его отце ничего не известно, а мама Екатерина Трофимовна была родом из села Александрия Шкловского района Могилевской области.

В молодости она поехала на работу в Оршанск на льнокомбинат. Там появился на свет будущий президент Беларуси. А потом с ребенком на руках Екатерина вернулась в родное село, где всю жизнь работала дояркой.

могила матери Лукашенко

Умерла Екатерина Трофимовна в возрасте 90 лет, это было весной 2015 года. Ее похоронили на небольшом кладбище между деревнями Химы и Александрия-2, где провел свое детство Лукашенко. Сейчас, будучи президентом, он часто останавливается в своей резиденции в Александрии.

После похорон матери Лукашенко ее могилу охраняли и запрещали фотографировать. Однако, спустя время все изменилось и журналистам удалось снять на фото место захоронения матери президента.

могила матери Лукашенко

Как оказалось, могила Екатерины Лукашенко ничем не примечательна и даже скромная, но опрятная и ухоженная. На ней часто появляются живые цветы. А само кладбище находится в живописном месте на берегу притоки Днепра.

могила матери Лукашенко

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Путина считали позором семьи. Что известно про грузинскую "мать" президента России и что с ней сейчас.

Теги:
#Александр Лукашенко #Мама #Могила