Кладбище охраняли и запрещали делать фото: где похоронена мать Лукашенко и как выглядит ее скромная могила

Мать белорусского диктатора умерла в 2015 году

Александр Лукашенко — президент Беларуси, которого в 2025 году избрали уже на седьмой срок. И если сам диктатор любит светится перед камерами и выступать на разных мероприятиях, то его личной жизни мало что известно. Мы уже рассказывали, как выглядит первая леди Беларуси, и какие домашние животные есть у Лукашенко.

Теперь же "Телеграф" покажет, как выглядит могила матери Александра Лукашенко, и расскажет, что известно о женщине, которая воспитала президента.

Мать Лукашенко — что о ней известно

Сам президент Беларуси родился в поселке городского типа Копысь Оршанского района Витебской области. О его отце ничего не известно, а мама Екатерина Трофимовна была родом из села Александрия Шкловского района Могилевской области.

В молодости она поехала на работу в Оршанск на льнокомбинат. Там появился на свет будущий президент Беларуси. А потом с ребенком на руках Екатерина вернулась в родное село, где всю жизнь работала дояркой.

Умерла Екатерина Трофимовна в возрасте 90 лет, это было весной 2015 года. Ее похоронили на небольшом кладбище между деревнями Химы и Александрия-2, где провел свое детство Лукашенко. Сейчас, будучи президентом, он часто останавливается в своей резиденции в Александрии.

После похорон матери Лукашенко ее могилу охраняли и запрещали фотографировать. Однако, спустя время все изменилось и журналистам удалось снять на фото место захоронения матери президента.

Как оказалось, могила Екатерины Лукашенко ничем не примечательна и даже скромная, но опрятная и ухоженная. На ней часто появляются живые цветы. А само кладбище находится в живописном месте на берегу притоки Днепра.

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