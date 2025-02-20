Все из-за Трампа? Почему США не хотят больше называть Россию агрессором, — FТ

Это может сорвать традиционную демонстрацию единства на саммите G7

Громкое заявление президента США Дональда Трампа о том, что глава Украины Владимир Зеленский "диктатор без выборов" вполне могло повлиять на позиционирование России в Штатах. Ведь там против того, чтобы называть РФ агрессором, даже несмотря на полномасштабное вторжение в Украину.

Как пишет Financial Times, опираясь на источники, это расхождение возникло именно после громких заявлений Трампа.

"США выступают против того, чтобы назвать Россию агрессором в заявлении G7 в третью годовщину полномасштабного вторжения Москвы в Украину, угрожая сорвать традиционную демонстрацию единства", — говорится в материале.

На это мнение также повлияло то, что официально не утверждено участие Зеленского в виртуальном саммите G7 24 февраля.

По данным источников, на идентификацию России как агрессора повлияло то, что в одном из заявлений Трамп назвал Зеленского диктатором и предложил пригласить Россию обратно в G7.

"Представители США выступили против фразы "российская агрессия" и подобных описаний, которые использовались лидерами G7 с 2022 года для описания войны", — говорит собеседник издания.

В то же время, некоторые западные чиновники подчеркивают, что Украину и РФ следует различать, ведь "они не одинаковы".

"Американцы блокируют этот язык, но мы все еще работаем над этим и надеемся на соглашение", – добавил чиновник.

Напомним, что ведущие страны мира традиционно выступают с заявлением о поддержке Украины 24 февраля в день начала полномасштабного вторжения России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как республиканцы США отреагировали на заявления Трампа о Зеленском.