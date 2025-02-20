С его башен глушили "вражеские" радиоволны: чего мы не знаем о костеле св. Николая в Киеве

Несмотря на все испытания, храм остается символом европейского культурного наследия Украины и требует особого внимания для сохранения

Костел Святого Николая в Киеве, построенный в неоготическом стиле, имеет сложную и трагическую историю, особенно в период советской власти. С момента закрытия храма в 1938 году он стал жертвой многочисленных репрессий и злоупотреблений.

С тех пор часто забывали, что он не только религиозный центр, но и архитектурная жемчужина, которая символизирует связь Украины с европейской культурой. Его стиль напоминает знаменитый Вотивкирхе в Вене и Нотр-Дам в Париже.

Исторический контекст

После захвата Киева большевиками, костел Святого Николая был закрыт из-за отсутствия священства, а его имущество было конфисковано. Здание использовалось как склады для разных организаций, что вызвало возмущение среди прихожан. Во время Второй мировой войны храм получил значительные повреждения из-за артиллерийских обстрелов в 1943 году, что привело к пожару и разрушению части интерьера.

После Второй мировой войны крыша храма была отремонтирована, а здание отдали в распоряжение Киевского государственного областного архива. Для приспособления здания под архив и построения деревянных стеллажей в центральной неве, между восточной и западной парой колонн были построены кирпичные стены. С помощью перегородок были построены утепленные помещения для работников архива. Во время этого периода в башнях храма также находилась станция, глушившая радиоволны Би-Би-Си, радио "Свобода" и другие.

Реставрация и последующие потери

В 1954-1957 годах проводились ремонтно-реставрационные работы, во время которых исчезли уникальные витражи. В 1963 году костел исключили из списка архитектурных памятников и под ним проложили линию метро, что привело к появлению трещин в стенах. В 1979 году здание превратили в концертный зал, что еще больше отдалило его от первоначального назначения.

К сожалению, в 2021 году костел снова пострадал от пожара, а 20 декабря 2024 года он потерпел новые разрушения из-за российских обстрелов. Эта ситуация подчеркивает важность сохранения культурного наследия для будущих поколений.

Принимая во внимание все эти потери и вызовы, важно поддерживать восстановление костела Святого Николая. Бережное отношение к культурному наследию необходимо для сохранения нашей идентичности и связи с европейской культурой.

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