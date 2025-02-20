Вступление Украины в НАТО все еще реально? Рютте объяснил позицию Североатлантического альянса

Членство Украины в НАТО не будет включено в мирное соглашение с Россией

Вступление Украины в НАТО не станет частью мирного соглашения, однако этот вопрос может обсуждаться в будущем. Такую позицию озвучил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте во время визита в Словакию.

Он подтвердил, что в Вашингтоне было принято решение о необратимом пути Украины к членству в НАТО, но сейчас этот вопрос отделен от мирных переговоров. Об этом Марк Рютте сказал во время совместной пресс-конференции со словацким президентом Петером Палегрини.

"В Вашингтоне было решено, что у Украины необратимый путь к вступлению в НАТО. Но, если быть честным, сейчас мы и США говорим, что не хотим включать это в мирный процесс. Украине не было обещано, что это станет частью мирного соглашения", — подчеркнул Рютте.

Во время пресс-конференции Рютте также отметил необходимость долговременного мирного соглашения с надежными гарантиями безопасности. "Украина – не просто наш партнер, это ваш сосед. Мы все хотим, чтобы страшная агрессия против Украины прекратилась", — заявил он.

"Жизненно важно, чтобы любое достигнутое соглашение принесло крепкий мир. Чтобы Россия больше никогда не попыталась забрать ни одного квадратного километра украинской земли. Это потребует надежных гарантий безопасности — и союзники по НАТО сейчас активно обсуждают, что это может включать", — добавил генеральный секретарь.

Марк Рютте убежден, что Европа будет играть ключевую роль в обеспечении мира в Украине. По его словам, вопрос гарантий безопасности НАТО тесно обсуждает с администрацией США "на всех уровнях".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что США рассматривают автоматическое вступление Украины в НАТО. Но это может произойти только при одном условии.