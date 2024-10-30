Сырые и старые дрова нельзя класть в камин: вот как проверить качество древесины

Узнайте, как и сколько можно хранить дрова

Камин – это не только эстетика и уют, но и способ обогрева, требующий правильного подхода к выбору и хранению дров. Перед розжигом камина важно учитывать тип древесины, ее степень сухости, условия и срок хранения. Это напрямую влияет на эффективность и экологичность горения, а также на безопасность.

Основные правила выбора и хранения дров

Свежесрубленные дрова содержат до 50% воды, что делает их непригодными для камина. Сырые дрова при горении выделяют много дыма и копоти, уменьшая теплоотдачу и увеличивая загрязнение. Также их использование может привести к накоплению сажи и смолы в дымоходе, что повышает риск пожара. Поэтому чтобы древесина горела ровно и эффективно, ее влажность не должна превышать 15–20%, что достигается длительным периодом сушки.

Время сушки и срок хранения

Для достижения необходимой влажности древесина должна сушиться на открытом воздухе от шести месяцев до трех лет в зависимости от породы и условий. Твердые породы (дуб, бук) сохнут дольше, чем мягкие хвойные.

При этом заготовленные дрова рекомендуется использовать в течение пяти лет. С течением времени их теплотворная способность снижается на 2-3% ежегодно из-за естественного разложения. Длительное хранение также может привести к появлению вредителей, таких как древоточцы, что дополнительно снижает их качество.

Понять, что дрова достаточно высохли, можно по следующим признакам:

древесина становится светлее;

сухие дрова при ударе друг о друга звучат звонко и пусто;

точно проверить содержание влаги можно с помощью влагометра.

Правильные условия для хранения дров

Древесину нельзя хранить в подвале, гараже или любо другом помещении. В таких условиях воздух не циркулирует, и дрова могут набрать лишнюю влажность или заплесневеть. Лучшие места для хранения — крытые дровяники или навесы с открытыми сторонами, обеспечивающие доступ солнечного света и движение воздуха.

Правильный подход к выбору и хранению дров обеспечит камину ровное и чистое горение, создаст уютную атмосферу, а также позволит обогревать дом с максимальной эффективностью.

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