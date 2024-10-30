Сирі та старі дрова не можна класти в камін: ось як перевірити якість деревини

Дізнайтесь, як і скільки можна зберігати дрова

Камін – це не тільки естетика та затишок, а й спосіб обігріву, що вимагає правильного підходу до вибору та зберігання дров. Перед розпалюванням каміна важливо враховувати тип деревини, її ступінь сухості, умови та термін зберігання. Це безпосередньо впливає на ефективність та екологічність горіння, а також на безпеку.

Основні правила вибору та зберігання дров

Свіжозрубані дрова містять до 50% води, що робить їх непридатними для каміна. Крім того, сирі дрова при горінні виділяють багато диму та кіптяви, зменшуючи тепловіддачу та збільшуючи забруднення. Також їх використання може призвести до накопичення сажі та смоли у димарі, що підвищує ризик пожежі. Тому щоб деревина горіла рівно та ефективно, її вологість не повинна перевищувати 15–20%, що досягається тривалим періодом сушіння.

Час сушіння та термін зберігання

Для досягнення необхідної вологості деревина має сушитися на відкритому повітрі від шести місяців до трьох років залежно від породи та умов. Тверді породи (дуб, бук) сохнуть довше ніж м’які хвойні.

При цьому підготовлені дрова рекомендується використовувати протягом п’яти років. З часом їхня теплотворна здатність знижується на 2-3% щорічно через природне розкладання. Тривале зберігання також може призвести до появи шкідників, таких як дерева, що додатково знижує їх якість.

Зрозуміти, що дрова досить висохли, можна за такими ознаками:

деревина стає світлішою;

сухі дрова при ударі один про одного звучать дзвінко та порожньо;

точно перевірити вміст вологи можна за допомогою вологометра.

Правильні умови для зберігання дров

Деревину не можна зберігати у підвалі, гаражі чи будь-якому іншому приміщенні. У таких умовах повітря не циркулює, і дрова можуть набрати зайву вологість або запліснівніти. Найкращі місця для зберігання – криті дров’яники або навіси з відкритими сторонами, що забезпечують доступ сонячного світла та рух повітря.

Правильний підхід до вибору та зберігання дров забезпечить каміну рівне та чисте горіння, створить затишну атмосферу, а також дозволить обігрівати будинок з максимальною ефективністю.

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