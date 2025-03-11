"Ливерпуль" - ПСЖ: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Европейские гранды сразятся за путевку в четвертьфинал

Во вторник, 11 марта, в рамках второго поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 встретятся английский "Ливерпуль" и французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ). В первой игре мерсисайдцы одолели парижан со счетом 1:0.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" — ПСЖ. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" — ПСЖ (обновляется)

Где смотреть матч "Ливерпуль" — ПСЖ

В прямом эфире в Украине игру "Ливерпуль" — ПСЖ покажет медиа-платформа Megogo. Встреча пройдет в Ливерпуле (Англия) на стадионе "Энфилд". Прямая трансляция матча будет доступна на сервисе по подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL (стоимость пробной — от 69 грн).

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Ливерпуль" — ПСЖ

По мнению букмекеров, английский клуб является фаворитом на выход в следующий этап еврокубка. На выход Красных в четвертьфинал аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,27. В то же время, успех парижан менее вероятен — коэффициент 3,70. Добавим, что специалисты оценили вероятность победы "Ливерпуля" во второй игре в 42%, а ПСЖ — в 33%.

Первый матч

Напомним, в первом поединке, который состоялся в Париже (Франция), ПСЖ проиграл со счетом 0:1. К слову парижане имели тотальное преимущество в игре, однако их подвела реализация.

Полный видеообзор матча ПСЖ — "Ливерпуль"

Что дальше

Победитель 2-матчевого противостояния ПСЖ и "Ливерпуля" выйдет в четвертьфинал турнира, где сыграет против победителя пары "Брюгге" — "Астон Вилла". Ознакомиться с другими результатами жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов можно на сайте "Телеграф".