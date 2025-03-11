Война не будет заморожена: в ОП сделали заявление о мирном треке

Взаимность со стороны Москвы является ключом к достижению мира

Во вторник, 11 марта, во время переговоров в Саудовской Аравии Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному введению временного 30-дневного прекращения огня.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, возглавивший украинскую делегацию в Джидде, по итогам встречи.

"На следующей неделе мы договорились, что на техническом уровне команды начнут говорить о прекращении огня на 30 дней, будут все детали", — сказал он.

На сайте Офиса президента говорится, что Украина выразила готовность принять предложение США относительно немедленного введения временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и одновременном выполнении Российской Федерацией. Соединенные Штаты сообщат России, что взаимность со стороны Москвы является ключом к достижению мира.

"Украина готова на 30 дней прекратить огонь. Если РФ хочет завершить войну, то она должна сделать то же самое. Война не будет заморожена, поскольку в дальнейшем ожидаем завершения войны в принципе", — написала советница Ермака Дария Заривна.

США, в свою очередь, обязались обсудить эти предложения с россиянами. Кроме того, Киев и Вашингтон договорились как можно быстрее подписать соглашение о разработке месторождений минеральных ресурсов, чтобы укрепить украинскую экономику и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в США оптимистично настроены по итогам переговоров в Саудовской Аравии между делегациями Вашингтона и Киева. При этом там не исключают, что в скором времени будут озвучены "фантастические новости для человечества".