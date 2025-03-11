Россияне продвигаются на Курщине: как сейчас выглядит Суджа и что происходит на этом направлении (видео)

Ожесточенные бои продолжаются

Российские войска пытаются войти в Суджу, прорвав оборону Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Бои в Курские области становятся все более ожесточенными. Зафиксировано продвижение армии РФ возле нескольких населенных пунктов.

Как утверждают росСМИ, восточная часть Суджи якобы находится в серой зоне. Однако Генштаб ВСУ пока не комментировал это.

В российских медиа пишут, что армия РФ якобы продвигается в самой Судже, публикуя видео из отдельных районов города. Однако продвижение оккупантов официально не подтверждалось. Также часть города отделяет река, которая может повлиять на наступательные действия россиян.

По данным DeepState, россияне продвинулись на Курщине возле Мирного и Зозуловки.

В сети уже показали видео разрушенной Суджи, на которую Россия сбрасывала бомбы. В городе почти не осталось уцелевших домов.

Как пишет Институт изучения войны, русские войска могли продвинуться в центр Мартыновки (к северо-востоку от Суджи). К тому же российские "военкоры" утверждают, что российские войска захватили ряд населенных пунктов на Курщине: Агроном и Колмаков (оба к востоку от Суджи), Михайловку (к северо-востоку от Суджи) и Богдановку (к северу от Суджи).

Пропагандистские каналы пишут, что российские войска штурмуют Суджу с трех сторон. Силы ВСУ якобы сосредоточены в центральной части города.

В то же время, украинская сторона не подтверждала эту информацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне активизировали атаки в Сумской области. В ГНСУ рассказали, что сейчас происходит на границе.