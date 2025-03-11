В два раза больше предшественника: сколько получает глава Закарпатской ОВА

Сколько получает глава Закарпатской ОВА

Глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий получает зарплату более 50 тысяч гривен на руки. Это почти в два раза больше, чем у его предшественника Виктора Микиты.

Об этом говорится в ответе Закарпатской ОВА на запрос "Телеграфа". Отмечается, что лишь в январе 2025 года Билецкий получил 95,5 тысячи гривен, что после вычета налогов составило 72,7 тысячи гривен.

За ноябрь 2024 года он получил 67,4 тысячи (54,2 тысячи после вычета налогов), а за декабрь 68,6 тысячи грн (52,8 тысячи после вычета налогов).

Для сравнения зарплата Виктора Микиты на посту главы Закарпатской ОВА составляла:

80,7 тысячи с января по март 2024 включительно;

86,5 тысячи с апреля по июнь включительно;

85 с июля по 8 сентября 2024 года.

То есть, в среднем за месяц Микита получал примерно 26 тысяч гривен.

Золтанович и Микита не получали помощи для решения социально-бытовых вопросов. Однако Билецкому выплатили 50,8 тысячи гривен в августе 2024 для оздоровления к ежегодному отпуску. В то время он работал на посту заместителя главы ОВА.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько получает Виталий Бунечко — глава Житомирской ОВА.