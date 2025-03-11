Говорили почти 9 часов: в Белом доме оценили переговоры с Украиной

По словам Рубио, теперь мяч на российской стороне поля

В Белом доме назвали новости со встречи американской и украинской делегаций, которая состоялась во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии положительными. Переговоры были продуктивными.

Об этом пишет Clash Report. Встреча началась в 11:00 по Киеву.

"Госдепартамент США заявляет, что Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного прекращения огня", — сообщает издание.

Президенты США и Украины договорились как можно скорее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке важнейших минеральных ресурсов Украины. Также стало известно, что США возобновят военную помощь Украине.

Отмечается, что Соединенные Штаты и Украина договорились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что теперь вопрос мира на Украине находится на стороне России.

"Украина сделала позитивный шаг, мы надеемся, что россияне ответят взаимностью", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в США оптимистично настроены относительно итогов переговоров в Саудовской Аравии между делегациями Вашингтона и Киева. При этом там не исключают, что вскоре будут озвучены "фантастические новости для человечества".