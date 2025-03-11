Избиратели давят на сенаторов, чтобы досрочно прекратить полномочия президента

Президент США Дональд Трамп при поддержке российского диктатора Владимира Путина делает Соединенные Штаты врагом Украины. Однако пройдет немного времени, и большинство республиканцев поймут, что они были временно обмануты, поэтому сделали страшный, катастрофический выбор, избрав главой государства Трампа, которому уже грозит импичмент.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал 49-летний украинский кобзарь из США Юрий Фединский, который с супругой Марией и пятью детьми находится в гастрольном туре в Северной Каролине, где он родился.

Более читайте в публикации: "Многие американцы понимают, что с Трампом Штатам гаплык — украинский кобзарь из США Юрий Фединский".

Он соглашается, что скандал в Овальном кабинете сработал против Трампа, поэтому выражение недоверия президенту вполне вероятно.

— Импичмент возможен, но этот процесс не будет скорым. На сенаторов давят их избиратели, требуя досрочного прекращения полномочий президента, и это может сработать, — говорит музыкант.

По его словам, Трампа могут отправить в тюрьму как предателя национальных интересов.

— Он хоть и президент, но такой же гражданин своей страны, как и другие граждане. И он сам себя загоняет в яму. Каждый день такие глупые вещи говорит! Может, завтра он скажет: "Да, я агент Кремля, но я президент США!" Он даже забыл, что назвал Зеленского диктатором. Действительно забыл или прикидывается?

И все же лучший для него вариант, когда он поймет, что ему гаплык, просто прислушаться к тому, что говорит народ, и помогать Украине, — подытожил Юрий Фединский.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему Трамп уничтожает экономику США и действует по "методичке" Путина.