Укр

Тюрьма или импичмент? Музыкант из США назвал третий вариант для Трампа

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото Getty Images

Избиратели давят на сенаторов, чтобы досрочно прекратить полномочия президента

Президент США Дональд Трамп при поддержке российского диктатора Владимира Путина делает Соединенные Штаты врагом Украины. Однако пройдет немного времени, и большинство республиканцев поймут, что они были временно обмануты, поэтому сделали страшный, катастрофический выбор, избрав главой государства Трампа, которому уже грозит импичмент.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал 49-летний украинский кобзарь из США Юрий Фединский, который с супругой Марией и пятью детьми находится в гастрольном туре в Северной Каролине, где он родился.

Более читайте в публикации: "Многие американцы понимают, что с Трампом Штатам гаплык — украинский кобзарь из США Юрий Фединский".

Он соглашается, что скандал в Овальном кабинете сработал против Трампа, поэтому выражение недоверия президенту вполне вероятно.

— Импичмент возможен, но этот процесс не будет скорым. На сенаторов давят их избиратели, требуя досрочного прекращения полномочий президента, и это может сработать, — говорит музыкант.

По его словам, Трампа могут отправить в тюрьму как предателя национальных интересов.

— Он хоть и президент, но такой же гражданин своей страны, как и другие граждане. И он сам себя загоняет в яму. Каждый день такие глупые вещи говорит! Может, завтра он скажет: "Да, я агент Кремля, но я президент США!" Он даже забыл, что назвал Зеленского диктатором. Действительно забыл или прикидывается?

И все же лучший для него вариант, когда он поймет, что ему гаплык, просто прислушаться к тому, что говорит народ, и помогать Украине, — подытожил Юрий Фединский.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему Трамп уничтожает экономику США и действует по "методичке" Путина.

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#Дональд Трамп #Юрий Фединский #Импичмент Трампа