Пристыдил за Зеленского и отказался от переговоров: президент Ирана резко ответил Трампу

Чиновники Ирана заявили, что ядерная программа страны остается мирной

Президент Ирана отказался от каких-либо переговоров с США на фоне заявлений Дональда Трампа о возможных дальнейших действиях по Тегерану. Иранский лидер также осудил отношение Трампа к Украине и Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщают государственные СМИ страны. Иранский лидер подчеркнул, что не принимает приказов от Вашингтона и не собирается подвергаться давлению.

"Позор за то, что ты сделал с Зеленским! Это неприемлемо, что ты раздаешь приказы. Я не собираюсь с тобой договариваться, делай, что хочешь", – заявил иранский президент.

Похожее заявление распространил и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в своем сообщении в соцсети X.

"Мы не будем вести переговоры под давлением и угрозами. Мы даже не будем рассматривать такую возможность, независимо от того, о чем пойдет речь. Переговоры отличаются от шантажа и диктата", — подчеркнул Арагчи.

Министр также подчеркнул, что ядерная программа Ирана остается мирной, и Тегеран не признает никаких обвинений в якобы военных намерениях. По его словам, Иран сейчас ведет консультации с Великобританией, Германией и Францией, а также отдельно с Россией и Китаем по поводу путей укрепления доверия и увеличения прозрачности в обмен на снятие санкций.

"Цель состоит в том, чтобы найти механизмы для усиления доверия и достижения большей открытости нашей ядерной программы в обмен на отмену незаконных санкций", – заявил дипломат.

Дональд Трамп заявил, что "очень скоро что-то произойдет с Ираном, и все об этом услышат". Он известен своей жесткой политикой в отношении Тегерана, в частности, возвращением санкций и приказом о ликвидации генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в 2020 году.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь в переговорах с Ираном по поводу его ядерной программы и поддержки антиамериканских группировок в регионе.