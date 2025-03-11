Чемпионат Украины по футболу, 21-й тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Вторая часть чемпионата страны набирает обороты

Во вторник, 11 марта, матчем "Александрия" – "Оболонь" стартует 21-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ). В прошлом туре "Шахтер" сенсационно потерял очки, сыграв вничью с "Кривбассом" (1:1).

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 21-го тура чемпионата Украины по футболу. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры транслирует "УПЛ ТБ". В центральной игре тура сыграют "Динамо" и "Заря".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 21-го тура чемпионата Украины по футболу (обновляется)

Вторник, 11 марта

13:00. "Александрия" – "Оболонь"

15:30. "Динамо" – "Заря"

15:30. "Верес" – "Полесье"

18:00. "Карпаты" – "Шахтер"

Суббота, 15 марта

15:30. "Кривбасс" – "Левый Берег"

18:00. "Рух" – "Ворскла"

Воскресенье, 16 марта

13:00. "Ингулец" – "Черноморец"

15:30. ЛНЗ – "Колос"

Турнирное положение команд после 20 тура УПЛ

Напомним, в прошлом туре УПЛ форвард "Левого Берега" Дмитрий Шастал забил гол ударом с центра поля. Ранее бывший вратарь "Черноморца" и сборной Украины Алексей Шевченко жестко прошелся по своему бывшему тренеру в одесском клубе Романе Григорчуку. Футболист сравнил наставника с Путиным.