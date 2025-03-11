Миллионеры голосуют ногами: почему из Великобритании массово бегут богачи, узнайте об "аномалии"

Такие тенденции наметились не "вчера"

Миллионеры массово покидают Великобританию. Такая тенденция сохраняется на протяжении уже нескольких лет. И хотя отток богатых граждан сейчас наблюдается не только из Туманного Альбиона, такая картина выглядит, на первый взгляд, аномально, учитывая, что Великобритания — одна из самых успешных европейских стран.

"Телеграф" решил разобраться в странной ситуации. Для этого мы пообщались с экономистом Анатолием Амелиным, который помог пролить свет на данный парадокс.

Миллионеры голосуют ногами

Согласно летнему отчету о миграционных намерениях мировых богачей, созданному компанией Henley Private Wealth Migration Report, Великобритания в 2024 году должна была потерять 9 500 миллионеров. А по итогу, как пишет The Times, потеряла еще больше — 10 800 миллионеров. И такие тенденции наметились не "вчера". Эта цифра хоть и была намного меньше в 2023 году, но все равно счет шел на тысячи (4500).

Летний прогноз Henley Private Wealth Migration Report

"Пока мир борется с идеальным штормом геополитической напряженности, экономической неопределенности и социальных потрясений, миллионеры голосуют ногами в рекордном количестве", — комментировал ситуацию Доминик Волек, руководитель группы частных клиентов Henley.

Одними из самых желанных стран для богатых людей стали ОАЭ, США и Сингапур.

Что происходит?

Экономист Анатолий Амелин связывает такую тенденцию с налоговой политикой Британии.

"Такая политика заставляет британских бизнесменов покидать страну", — считает он.

О какой политике речь

В конце октября 2024 года лейбористское правительство представило бюджетный план, включающий повышение налогов на £40 млрд ($51,8 млрд) для увеличения объема государственных финансов и обеспечения инвестиций в общественные услуги.

Основные нововведения включают:

Отмену льготного налогового режима для нерезидентов, ранее позволявшего состоятельным иностранцам платить значительно меньше налогов;

Введение налога на обучение в частных школах, что существенно увеличило расходы богатых семей;

Ужесточение условий для частных инвестиций в акционерный капитал, что сделало страну менее привлекательной для международных инвесторов.

При этом, по мнению Амелина, такая ситуация может ждать многие "старые" страны, ведь корень её лежит в миграции.

"Мои знакомые из этих стран уже предполагают, что через пять лет на выборах большинство могут получать уже, мигранты. Это люди, которые приехали и хотят распределять то, что накоплено. А чтобы распределять, нужно больше ресурсов в государстве и больше налогов. Поэтому ситуация вообще для "старых" стран будет одинаковой. Это будет заигрывание популистов с населением, обещания более качественной социальной поддержки и так далее. За счет чего? За счет кого? За счет бизнеса, за счет поднятия налогов", — считает экономист.

Есть и другая сторона

"Мы видим, что сегодня происходит в отношениях Европы и США. США сейчас (при администрации Трампа) говорят, что не можем вас (Европу) защищать, поэтому, пожалуйста, делать это сами — поднимайте расходы на НАТО и так далее

Мы видим и другой трек. Что будут расти не только расходы на социальные нужды, будут расти расходы на оборонно-промышленный комплекс, на покупку военного оборудования. Потому что все ожидают, что Россия может прийти в страны Балтии и даже идти дальше. Поэтому это будет заставлять Европу делать несколько вещей:

Первое — уменьшать расходы. Но это очень сенситивный вопрос, потому что также опирается на сопротивление избирателей.

Но это очень сенситивный вопрос, потому что также опирается на сопротивление избирателей. Второе — увеличивать налоги. Что будет также оказывать негативное влияние на бизнес.

Поэтому да, это почти тренд, который будет, к сожалению, в Европе продвигаться", — резюмировал Амелин.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украину ждут еще две волны миграции.