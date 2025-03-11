В Одессе прогремел взрыв: что известно на данный момент

Угроза баллистики продолжается до отбоя

Во вторник, 11 марта, взрыв прогремел в пределах Одессы. По городу была выпущена одна баллистическая ракета "Искандер-М".

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Телеграм-канале. Россияне, предположительно, также выпустили крылатые ракеты с бортов "Ту-160". Был пусковой маневр. Об этом сообщают мониторы.

Угроза баллистики продолжается до отбоя сигнала воздушной тревоги.

О пострадавших, на данный момент, ничего не сообщается. На места взрывов направились все экстренные службы города.

Что важно знать о ракетах "Искандер", которыми атакуют Украину

Ракетный комплекс "Искандер "предназначается для поражения аэродромов, складов, штабов, центров управления и т.д. Данные объекты обычно хорошо защищены средствами противовоздушной и противоракетной обороны. Однако "Искандер" действует быстрее и дает большую эффективность.

Дальность поражения не менее 500 километров. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Кроме того, этот оперативно-тактический ракетный комплекс может одновременно наносить удар ракетой "Искандер-К" и "Искандер-М". Первая — это крылатая ракетная, вторая — баллистическая.

"Искандер-К" летит как обычная крылатая ракета, а вот "Искандер-М" поднимается вверх и атакует цель по баллистической траектории.

Характеристики

Дальность ракеты "Искандер": 50–500 км;

Скорость баллистической ракеты "Искандер": 2100 м/с.

Стартовый вес ракеты: 3800 кг.

Диаметр: 920 мм.

Масса боевой части: 480 кг.

Длина: 7,3 м.

Интервал между запусками: 1 минута.

Срок эксплуатации: 10 лет, (три года в полевых условиях).

Ракеты Искандер имеют специальную ядерную боевую часть мощностью до 50 килотонн.

Приблизительная стоимость ракеты Искандер — $3 млн.

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