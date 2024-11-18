Сержанты, поздравляем! Лучшие картинки с профессиональным праздником

Сержанты — гордость украинской армии

Во вторник, 18 ноября, в Украине отмечают День сержанта Вооруженных Сил Украины. В этот день поздравляют военных, имеющих это звание, с профессиональным праздником.

День сержанта Вооруженных Сил Украины — новый праздник, который ввел в 2019 году пятый президент Петр Порошенко. В этот день поздравляют воинов, защищающих родину от врагов, а также чествуют тех, кто отдал жизнь за свободу Украины.

Сержанты являются основой украинского войска, которых еще называют полевыми командирами. Они работают по всей линии фронта, в том числе на передовой. Именно через сержантов ведется коммуникация офицеров и солдат.

Звание сержанта требует высокой ответственности, быстрого реагирования, стратегического мышления. Ведь именно эти представители войска планируют боевые задачи и могут идти с солдатами их выполнять. От их планов зависит успешность любой военной операции. Они должны рассмотреть разные варианты развития событий и знать, что делать в каждом из них.

Кроме того, сержанты должны знать законодательные нормы, быть внимательными с документацией, ведь от этого зависит, получит ли военный статус участника боевых действий и выплаты. Это звание обязывает быть наблюдательными и стрессоустойчивыми.

