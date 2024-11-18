Сержанти, вітання! Найкращі картинки з професійним святом

Сержанти — гордість української армії

У вівторок, 18 листопада, в Україні відзначають День сержанта Збройних Сил України. Цього дня вітають військових, які мають це звання, з професійним святом.

День сержанта Збройних Сил України — нове свято, яке запровадив у 2019 році п'ятий президент Петро Порошенко. Відтак, у цей день вітають воїнів, котрі захищають батьківщину від ворогів, а також вшановують тих, хто віддав життя свободу України.

Сержанти є важливою основою українського війська, яких ще називають польовими командирами. Вони працюють по всій лінії фронту, зокрема й на передовій. Саме через сержантів ведеться комунікація офіцерів і солдатів.

Звання сержанта вимагає високої відповідальності, швидкого реагування, стратегічного мислення. Адже саме ці представники війська планують бойові завдання, і можуть йти з солдатами їх виконувати. Від їхніх планів залежить успішність будь-якої військової операції. Тому сержанти повинні продумати все до деталей, припустити різні варіанти розвитку подій та знати, що робити у кожному з них.

Крім цього, сержанти повинні знати законодавчі норми, бути уважними з документацією, адже від цього залежить, чи отримає військовий статус учасника бойових дій та виплати. Тож це звання зобов'язує бути спостережливими та стресостійкими.

До Дня сержанта Збройних сил України "Телеграф" зібрав картинки та листівки зі святом. Це хороша ідея, як привітати військових з професійним святом.

З Днем сержанта Збройних Сил України

