День святого Николая: когда отмечают украинцы по новому и старому стилю

Праздник святого Николая в Украине очень любят. Этот день знаменует начало периода новогодне-рождественских праздников. Особенно его обожают дети, которые в этот день получают подарки и сладкие гостинцы. Однако в зависимости от того, по какому церковному календарю живут украинцы, дата праздника может отличаться.

"Телеграф" рассказывает, когда в Украине отмечается День святого Николая по новому и старому стилю

После перехода Православной церкви Украины в 2023 году на новоюлианский церковный календарь, все религиозные праздники сместились на две недели назад. Теперь они совпадают с датами многих праздников в европейских странах.

По новому стилю — 6 декабря

Православная Церковь Украины (ПЦУ) и Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь с сентября 2023 года, и большинство верующих теперь празднуют Николая Зимнего именно 6 декабря.

По старому стилю — 19 декабря

Этот праздник по юлианскому календарю традиционно отмечался в Украине 19 декабря. Так было и ранее, и остается сейчас датой празднования для тех церквей и верующих, которые продолжают придерживаться Юлианского календаря (например, Украинская Православная Церковь).

