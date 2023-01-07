Ясный, защитник: что значит имя Сергея и когда он празднует именины

Обычно носители имени Сергей очень серьезные и хозяйственные люди

Сергей, — весьма распространенное в Украине и мире имя, и сложно найти человека, у которого не было бы ни одного знакомого по имени Сергей.

Потому "Телеграф" разобрался, какой обычно характер имеют Сергеи, каково значение их имени, когда Сергеи празднуют именины.

Значение имени Сергей

Точное происхождение имени неизвестно, однако оно имеет этрусские корни и встречается в греко-римской мифологии. Возможно, оно происходит от слов servus (служитель, раб) или servator (защитник). Согласно другим трактовкам, оно может переводиться как "ясный" или "высокочтимый".

Считается, что носители имени Сергей обычно хозяйственные, серьезные, трудолюбивые, имеют много друзей, однако бывают самолюбивы и не всегда адекватно воспринимают критику.

В средние века имя Сергей было распространено среди духовенства, и церковь почитает память сразу множества преподобных, священномучеников, чудотворцев и других священнослужителей с таким именем. Было даже четыре Папы Римских с именем Сергей.

Также схожие имена встречаются в Беларуси, Грузии, Испании, Италии, Греции и других странах, — там используют вариации Сержи, Сергиос, Серго, Серги, Серхио, Серджо, Серж и т.п.

На сегодня имя Сергей входит в топ-10 самых распространенных имен в Украине.

Когда День ангела Сергея?

У носителей имени Сергей много именин в году, — это обусловлено распространенностью имени среди духовенства. Перечислим все именины Сергея по православному церковному календарю на 2025 год:

14 января, – Сергей Синайский;

20 марта, – Сергей Савваит;

25 сентября, — Сергей Радонежский;

7 октября, — Сергей Печерский, Слушательный, Сергей Римлянин, Росафский.

Кстати, лучшие открытки и короткие поздравления с Днем ангела Сергея собрали по этой ссылке:

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