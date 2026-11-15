Забудьте о ковровом покрытии от стены до стены: с этим решением интерьер будет выглядеть совершенно иначе

Выбор напольного покрытия зависит и от комнаты, и от ежедневного ухода

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Ковровое покрытие от стены до стены остается актуальным, но его стоит подбирать с учетом назначения комнаты. В спальнях и уютных зонах отдыха оно уместно. Альтернатива – деревянный пол с отдельными коврами.

О преимуществах и недостатках такого решения пишет Livingetc, собравшее мнения дизайнеров интерьеров. Их взгляды различаются: одни ценят мягкость и способность коврового покрытия поглощать звук, другие отказываются от него из-за сложного ухода и влияния на внешний вид комнаты.

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Почему дизайнеры отказываются от сплошного покрытия

Владелица и главный дизайнер студии Sho & Co Шошанна Шапиро связывает популярность такой отделки с интерьерами 1970-х и 1980-х годов. По ее словам, это бюджетный способ создать нейтральную основу. Однако синтетические материалы легко меняют цвет из-за пролитых жидкостей, пыли и повседневной грязи. В качестве компромисса дизайнер допускает ковровое покрытие в гостевой спальне, где редко ходят.

Дизайнер Том Лоуренс-Леви из Natural Asthetik не одобряет и его визуальный эффект. По его мнению, большая сплошная поверхность перетягивает на себя внимание и не позволяет мебели выглядеть выразительно.

"Лично я всегда отказываюсь от коврового покрытия от стены до стены. Хотя оно может создавать ощущение уюта, визуально оно не дополняет мебель в комнате", – сказал дизайнер Том Лоуренс-Леви.

Где мягкий пол остается уместным

Дизайнер интерьеров Висенте Вулф из Vicente Wolf Associates придерживается другого мнения. Он особенно ценит сплошное покрытие в спальнях: зимой оно добавляет тепла, а еще поглощает звук. Цвет может поддержать общую палитру комнаты или стать отдельным акцентом.

Эми Леферинк из Interior Impressions советует использовать мягкое нейтральное покрытие не только в спальнях. Оно уместно и в библиотеках, гостиных и небольших комнатах для отдыха, где нужна камерная атмосфера.

Основатель JETT Projects Даррен Джетт предлагает оформить интерьер в близких тонах: однотонное шерстяное покрытие с велюровой фактурой почти совпадает по цвету со стенами и обивкой мебели. Так разные элементы интерьера образуют целостную композицию.

Близкие оттенки пола, стен и мебели объединяют интерьер спальни Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

"Люди могут связывать ковровое покрытие с устаревшим интерьером просто потому, что в последнее время не видели удачных примеров его использования. Ковровое покрытие не вышло из моды! Оно может выглядеть роскошно и преображать пространство", – сказал основатель JETT Projects Даррен Джетт.

Чем заменяют покрытие от стены до стены

Отдельные ковры добавляют фактуру, оставляя часть пола открытой. Шошанна Шапиро предпочитает деревянный пол – за разнообразие оттенков и долговечность. Ковры она размещает так, чтобы сочетать цвета мебели и отделки.

Дизайнер Мария Фланиган из Marie Flanigan Interiors предлагает наслаивать ковры: положить большой нейтральный ковер, а поверх него – еще один, чтобы выделить отдельную зону.

"Если у вас другой пол, но вы хотите получить вид и ощущение коврового покрытия, попробуйте наслаивать ковры. Мне нравится, когда на большом ковре нейтрального тона лежит другой, который дополняет пространство и обозначает зоны комнаты", – сказала дизайнер Мария Фланиган.

Еще один вариант от Даррена Джетта – окрашенный пол. В своей нью-йоркской квартире он использовал этот прием, чтобы создать интерьер в близких тонах. Для пола дизайнер советует глянцевую масляную краску для наружных работ, устойчивую к следам.

Как сообщал "Телеграф", чем еще можно заменить ковер в комнате.