Экономит топливо и деньги на ремонте: какой автомобиль подойдет пенсионерам

У компактного хетчбэка есть несколько характерных слабых мест

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Подержанный Hyundai i30 второго поколения подойдет пенсионерам, которые ценят простое управление и комфортную подвеску. На польском рынке подержанных автомобилей примерно за 40 000 злотых можно найти ухоженный обновленный экземпляр 2015–2017 годов, нередко с небольшим пробегом.

Издание Wybór Kierowców включило Hyundai i30 в подборку небольших автомобилей для пожилых водителей. Второе поколение модели выпускали с 2012 по 2017 год. Обслуживать автомобиль по-прежнему недорого, а выбор сервисов широк.

Крупные кнопки и удобный багажник

Основными функциями в салоне i30 управляют с помощью крупных физических кнопок с понятными обозначениями. Разбираться в многоуровневых меню на экране не придется. Передние кресла хорошо поддерживают спину, места хватает на обоих рядах. Это подходящий вариант для тех, кому тесно в небольших городских автомобилях.

Багажник хетчбэка вмещает 378 литров, а низкий порог облегчает загрузку покупок

В багажник хетчбэка помещается 378 литров вещей, а его форма позволяет удобно их разместить. Относительно низкий погрузочный порог облегчает укладку тяжелых сумок с покупками. Подвеска мягко сглаживает неровности местных дорог, а устойчивость автомобиля пригодится в поездках за город.

Багажник на 378 литров и сравнительно низкий порог упрощают погрузку покупок. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Какой двигатель выбрать для спокойной езды

Для размеренных поездок подойдет атмосферный бензиновый двигатель 1.4 MPI мощностью 100 л. с. Это простой и неприхотливый мотор, которому достаточно базового технического обслуживания. Крутящий момент составляет 137 Нм, разгон до 100 км/ч занимает примерно 13,2 секунды, а максимальная скорость достигает около 182 км/ч. Средний расход топлива, по данным производителя, – примерно 6,0 л/100 км.

Физические кнопки помогают проще управлять функциями автомобиля

Для частых поездок по скоростным дорогам лучше выбрать 1.6 MPI: у него больше запас мощности. Autotesto отмечает, что этот двигатель развивает 120 л. с., тогда как базовому мотору на трассе не хватает тяги. Бензиновые версии MPI при этом отличаются простой конструкцией и невысокими расходами на обслуживание.

Какие неисправности встречаются у Hyundai i30 II

Одна из характерных проблем – стук в рулевой колонке. Он возникает из-за износа эластичного пластикового элемента усилителя. В салоне может отслаиваться покрытие на ободе руля и изнашиваться декоративная накладка рычага переключения передач. Выжимные подшипники сцепления тоже могут сравнительно быстро выйти из строя.

Некоторые недостатки заметны не сразу. Коррозия появляется на крышке багажника и элементах днища. В подвеске уязвимы опорные подшипники стоек McPherson и стойки стабилизатора. На скоростях автомагистрали сказывается слабая шумоизоляция, а мультимедийная система иногда зависает.

При выборе автомобиля с двигателем 1.4 стоит обратить внимание на комплектацию и историю эксплуатации. По данным Autotesto, базовые версии, в том числе без кондиционера, часто использовали в корпоративных автопарках. Перед покупкой источник советует осмотреть днище на предмет ржавчины и крупных утечек, а также проверить состояние сцепления.

Как сообщал "Телеграф", преемник Golf Plus сочетает управляемость хетчбэка с простором минивэна и предлагает багажник объемом 500 литров в этом примере. Это дает дополнительный контекст для оценки Hyundai i30: простор и удобство важны для пожилых водителей, но при выборе автомобиля также стоит учитывать возможные расходы на ремонт коробки DSG.