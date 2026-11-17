Инициативу объясняют трудностями с трудоустройством и ограниченным сроком выплат безработным

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В Украине предлагают разрешить выходить на пенсию в 55 лет женщинам, которые с началом военного положения остались в стране. Обязательное условие – 25 лет страхового (трудового) стажа.

Соответствующую петицию разместили на сайте Кабинета министров: предлагают внести соответствующие изменения в нормативные акты. В обращении поднимают проблему социальной защиты людей старшего возраста, потерявших работу во время войны.

По приведенным в петиции данным, уровень безработицы среди людей старше 50 лет превышает 29%, а выплаты от центра занятости во время военного положения осуществляются не дольше 90 дней. Автор обращения подчеркивает, что после завершения этих выплат люди остаются без социальной защиты и программ государственной поддержки.

Среди причин ухудшения ситуации в обращении называют обстрелы инфраструктуры и закрытие предприятий из-за уничтожения офисов, складов, заводов и магазинов. Автор петиции ожидает, что в таких обстоятельствах безработица среди этой возрастной категории будет расти.

Отдельный аргумент – возрастная дискриминация при поиске работы. В обращении утверждают, что даже при отсутствии возрастных ограничений в вакансиях работодатели оставляют резюме кандидатов старшего возраста без внимания, а особенно остро с этой проблемой сталкиваются женщины старше 50 лет.

"Несмотря на отсутствие в объявлениях о вакансиях возрастного ценза, отправленные резюме граждан в возрасте 55 лет остаются непрочитанными и без ответа по поводу трудоустройства", – говорится в петиции.

Также автор обращения противопоставляет их положение условиям государственных служащих. В петиции отмечается, что те могут работать до 65 лет, получать высокие зарплаты и премии и пользоваться преимуществами собственных негосударственных пенсионных фондов и программ медицинского страхования.

Для рассмотрения петиции Кабмином она должна набрать 25 тысяч подписей. На момент публикации материала ее поддержали 153 человека. До конца сбора подписей осталось 88 дней.

Важно! Подача петиции – это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она не является готовым решением власти или опросом общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не трансформируется в реальные решения или нормативно-правовые акты даже после сбора необходимого количества подписей.

Подробнее читайте в материале: "Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-то изменить"

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