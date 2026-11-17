Приятные скидки действуют на молотый кофе и кофе в зернах Dallmayr Prodomo

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В украинских супермаркетах покупатели могут найти немало выгодных предложений на популярные продукты, в том числе и кофе. Некоторые скидки позволяют сэкономить более 150 гривен на одной упаковке.

Как сообщает "Телеграф", в "АТБ" снизили цены на молотый и зерновой кофе Dallmayr Prodomo. Акция завершается уже 17 ноября, поэтому у покупателей остался всего один день, чтобы приобрести его со скидкой 23%.

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Сколько стоит кофе Dallmayr Prodomo в "АТБ"

Покупатели могут выбрать один из двух вариантов кофе весом 500 граммов. Молотый Dallmayr Prodomo подешевел с 650 до 495,90 грн. Таким образом, на одной пачке удастся сэкономить 154,10 грн.

Кофе в зернах также продается со скидкой. Его цена упала с 655 до 499,90 грн, то есть покупатели заплатят на 155,10 грн меньше.

Если купить обе упаковки, общая стоимость составит 995,80 грн вместо 1305 грн. Разница – 309,20 грн, а общий вес покупки – один килограмм.

Обе акционные позиции продаются в пачках по 500 г

Итак, тем, кто планировал пополнить запасы кофе, стоит обратить внимание на это предложение. Однако придется поторопиться: указанные акционные цены действуют только до 17 ноября.