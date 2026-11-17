Россия использует переправу для поставки техники, боеприпасов и личного состава

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Крымский (Керченский) мост 17 ноября подвергся очередному ракетно-дроновому удару – арка автомобильного моста вместе с пролетом рухнула в воду. До этого переправу поражали взрывчаткой в грузовике, морскими дронами и подводным зарядом.

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Взрыв грузовика и морские дроны в 2022–2023 годах

8 октября 2022 года на мосту взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. Частично обрушились два пролета автомобильной части, было повреждено дорожное полотно, а на железнодорожной ветке загорелись топливные цистерны поезда. Спецоперацию организовала СБУ.

17 июля 2023 года мост снова атаковали – на этот раз украинскими надводными дронами Sea Baby. Один автомобильный пролет был разрушен, еще один поврежден.

12 августа 2023 года вблизи переправы снова прогремели взрывы. Оккупационные власти экстренно перекрыли движение и применили дымовую завесу.

Подводная операция 2025 года и атаки 2026

3 июня 2025 года СБУ нанесла удар по подводной части моста. Операцию готовили несколько месяцев: агенты заминировали опоры, а первое взрывное устройство активировали в 04:44. По данным службы, гражданские не пострадали.

"Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна – этому способствовали 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте", – сообщила СБУ.

В июне 2025 года СБУ нанесла удар по подводной части опор моста

9 мая 2026 года у Керченского моста зафиксировали попытку поражения катерами и морскими дронами. 14 и 26 июня 2026 года серия массированных атак морских и воздушных беспилотников приводила к полному перекрытию движения и многокилометровым пробкам.

16 ноября Украина атаковала Крымский мост, повредив дорожное полотно как минимум в 2 местах. Тогда арка моста уже получила крен. Ночью 17 ноября после серии ударов она окончательно рухнула. Вместе с пролетом моста она не только перекрыла движение, но и ограничила судоходство под мостом.

Что известно о Крымском мосте

Крымский мост длиной 19 километров соединяет Керченский полуостров в оккупированном Крыму с Таманским полуостровом в России. Строительство начали в 2016 году, автомобильную часть открыли в 2018-м, пассажирское железнодорожное сообщение – в 2019-м, грузовое – в 2020-м.

Во время открытия моста Владимир Путин лично сел за руль грузовика и представил переправу как осуществление исторической мечты.

Автомобильную часть Крымского моста Россия открыла в 2018 году

Переправа обеспечивает России прямой автомобильный и железнодорожный маршрут для поддержки военной группировки на оккупированном полуострове. После предыдущих ударов россияне усилили проверки транспорта, установили заграждения против надводных и подводных дронов, задействовали противовоздушную оборону и средства радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал "Телеграф", в результате удара Крым фактически оказался в блокаде. Осталась только трасса Р-280: российские войска используют ее как основной сухопутный коридор для топлива, боеприпасов и других военных грузов. Летом украинские мидл-страйки контролировали этот маршрут.